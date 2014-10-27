تصویب قانون تامین امنیت تاسیسات عمومی و حیاتی در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز قانون تامین امنیت تاسیسات عمومی در مصر را صادر کرد.

طبق این قانون جدید، ارتش می تواند در حمایت از تاسیسات حیاتی مصر به نیروهای پلیس این کشور کمک کند. این قانون به مدت دو سال قابل اجرا است و دادستانی نظامی طبق این قانون با کسانی که مرتکب جرم می شوند تعامل خواهد داشت.

تاسیسات حیاتی مصر شامل شبکه های برق، خطوط نفت و گاز، میادین نفتی، راه آهن و شبکه های حمل و نقل و راه ها می شود.

"علاء یوسف" سخنگوی ریاست جمهوری مصر در این رابطه اعلام کرد: این قانون با موافقت شورای ملی دفاع و پس از تایید کابینه تصویب شد.

خاطرنشان می شود عبدالفتاح السیسی در پی حمله گروه های افراطی و مسلح به مواضع ارتش در سیناء و کشته شدن دستکم 33 سرباز مصری که روز جمعه صورت گرفت در این منطقه به مدت 3 ماه حالت فوق العاده اعلام کرد.