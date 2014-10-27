به گزارش خبرنگار مهر، محمد يزدان پرست ظهر دوشنبه در کارگروه انسداد مبادي بي سوادي نهاوند که درسالن شهدای فرمانداري نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: دولت هزينه هاي تشويقي براي فرد سواد آموز و همچنين فرد آموزش دهنده در نظر گرفته که مي تواند در اين زمينه تاثير گذار باشد.

یزدان پرست افزود: در عين حال يک سري اهرم هاي بازدارنده نيز براي گروه هاي بي سواد جامعه در نظر گرفته شده که درپايان مدت زمان تعيين شده به اجرا در خواهد آورد.

وی با بيان اينکه در حال حاضر در سراسر کشور يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از اوليا دانش آموزان را بي سوادان گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال تشکيل مي دهد، افزود: سهم استان همدان از اين تعداد هشت هزار نفر است.

رئیس اداره سنجش سواد آموزي اداره کل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: در حال حاضربيش از ۵۶ هزار نفر بيسواد در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ در استان همدان وجود دارد که باید تا پايان سال ۹۴ اين تعداد باسواد شوند.

وی گفت: گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال گروه مولد و فعال جامعه است که نقش مهمي در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارند و باید افراد بي سواد اين گروه در يک فرايند دوساله باسواد شوند.

محمد يزدان پرست بیان داشت: گروههاي سني مدنظر براي باسواد شدن شامل گروه سني شش تا ۹ سال، گروه سني ۱۰ تا ۲۰ سال و گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال که شامل اولياي دانش آموزان است، مي باشند.

یزدان پرست اظهار داشت: شهرستان نهاوند در بين شهرهاي استان همدان در زمينه درصد باسوادي مناطق روستايي رتبه اول استان را دارا است که اميد است ظرف دوسال آينده در تمام گروههاي سني بتواند بيسوادي را به صفر رسانده و جشن سواد دار شدن را برگزار کند.

معاون فرماندار شهرستان نهاوند نیز در این جلسه گفت: با گذشت بيش از ۳۵ سال از آغاز نهضت سواد آموزي وجود اين تعداد بيسواد زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست و لازم است که يک عزم همگاني براي انسداد مبادي بي سوادي به عمل آيد.

خدایارظفری افزود: براي اين منظور بخشداران باید ضمن شناسايي آمار دقيق بيسوادان گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال کلاس هاي آموزشي را برگزار کنند.

ظفری عنوان کرد: سياست هاي تشويقي دولت در اين زمينه بهترين فرصت براي کساني است که در حال حاضر فاقد شغل هستند و مي توانند با فرا گرفتن دوره هاي آموزشي اقدام به آموزش بي سوادان نموده و از مزاياي مادي آن بهره مند شوند.

وی در پايان ماه محرم را فرصت مناسبي براي تشويق بيسوادن برای شرکت در کلاسهاي درس عنوان کرد و گفت: با توجه به اهميت سواد آموزي در بالا بردن فرهنگ عمومي جامعه لازم است در ماه محرم که مبلغين با مردم روستاها ارتباط بيشتري دارند آنان را تشويق به شرکت در کلاس هاي سوادآموزي کنند.