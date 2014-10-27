طرح استعدادیابی دختران فوتبالی اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیناز غیایی مقدم بعد از ظهر دوشنبه در پایان طرح فستیوال شناسایی دختران مستعد فوتبالی این استان گفت: این فستیوال به مدت یک روز در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این طرح استعدادیاب ها، دختران مستعد فوتبالی زیر ۱۲ سال استان را شناسایی کردند، افزود: فستیوال استعدادیابی زیر ۱۲ سال فوتبال بانوان با حضور ۵۰ بازیکن انجام شد.

رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال استان تصریح کرد: از بین این بازیکنان ۱۲ بازیکن مستعد توسط استعدادیاب ها انتخاب شدند که به فستیوال زیر ۱۲ سال فوتبال کشور اعزام خواهند شد.

به گفته وی فستیوال کشور در آبان ماه جاری در تهران برگزار می شود و امید می رود که بازیکنان اردبیلی در این فستیوال درخشش خوبی از خود نشان دهند.

غیایی مقدم با اشاره به ترکیب چهار نفره تیم استعدادیابی استان در این فستیوال بیان داشت: پروین هژبری، رباب نقی نژاد، فاطمه احمدی و بنده استعدادیاب فستیوال بانوان زیر ۱۲ سال بودند.

وی برگزاری فستیوال ها را گام مثبتی برای فوتبال بانوان استان دانست و متذکر شد: با برگزاری فستیوال های استعدادیابی، می توان فوتبال استان را به مسیر توسعه هدایت کرد که این مهم سال ها مورد غفلت قرار گرفته بود.

غیایی مقدم نگاه ویژه به فوتبال بانوان در رده های پایه را عاملی برای تقویت فوتبال بانوان در رده های بزرگسال دانست و عنوان کرد: فوتبال پایه زیربنای فوتبال بزرگسال است و اگر به فوتبال پایه بانوان کم توجهی شود، فوتبال بزرگسالان راه به جایی نخواهد برد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های این کمیته برای تقویت فوتبال بانوان در استان ادامه داد: با حمایت های هیئت فوتبال استان از بانوان، برنامه ها و مسابقات مختلفی در فوتبال بانوان برگزار خواهد شد تا بانوان هم در فوتبال استان به جایگاه و حق خود برسند.