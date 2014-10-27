حضور ایران در سمینار توسعه فوتبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از آنکه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و یوفا در ایران و همچنین دیگر کشورها بازدید و مشکلات‌مان را بررسی کردند، قرار است تا سمینار توسعه فوتبال بانوان به میزبانی مالزی برگزار شود تا بحث و بررسی در باره این موضوع صورت گیرد.

وی افزود: این سمینار از 11 آبانماه و به مدت 4 روز در مالزی و با حضور بنده به عنوان عضو کمیته بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهناز امیرشقاقی به عنوان سرمربی تیم جوانان و مهدیه میر محمدخانی به عنوان مسئول پروژه توسعه فوتبال بانوان ایران و همچنین دیگر نمایندگان کشورهای آسیایی برگزار می‌شود.

رئیس کمیته بانوان ادامه داد: در این کنگره قرار است تا مسئولان فدراسیون‌ها در بخش توسعه فوتبال بانوان در رابطه با برنامه‌های خود مطالبی را مطرح کنند.

شجاعی همچنین گفت: ضمن اینکه سرمربیان تیم‌هایی که به جام جهانی صعود کرده‌اند و عملکرد موفقی داشتند، قرار است برای سرمربیان دیگر تیم ها کارگاه‌های آموزشی را برگزار کنند تا با تبادل اطلاعات و تجربیات، بتوان شرایط رشد و گسترش را برای دیگر تیم ها فراهم کرد.