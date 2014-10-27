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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۳۹

حضور ایران در سمینار توسعه فوتبال بانوان

حضور ایران در سمینار توسعه فوتبال بانوان

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان از حضور نمایندگان ایران در سمینار توسعه فوتبال بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از آنکه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و یوفا در ایران و همچنین دیگر کشورها بازدید و مشکلات‌مان را بررسی کردند، قرار است تا سمینار توسعه فوتبال بانوان به میزبانی مالزی برگزار شود تا بحث و بررسی در باره این موضوع صورت گیرد.

وی افزود: این سمینار از 11 آبانماه و به مدت 4 روز در مالزی و با حضور بنده به عنوان عضو کمیته بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهناز امیرشقاقی به عنوان سرمربی تیم جوانان و مهدیه میر محمدخانی به عنوان مسئول پروژه توسعه فوتبال بانوان ایران و همچنین دیگر نمایندگان کشورهای آسیایی برگزار می‌شود.

رئیس کمیته بانوان ادامه داد: در این کنگره قرار است تا مسئولان فدراسیون‌ها در بخش توسعه فوتبال بانوان در رابطه با برنامه‌های خود مطالبی را مطرح کنند.

شجاعی همچنین گفت: ضمن اینکه سرمربیان تیم‌هایی که به جام جهانی صعود کرده‌اند و عملکرد موفقی داشتند، قرار است برای سرمربیان دیگر تیم ها کارگاه‌های آموزشی را برگزار کنند تا با تبادل اطلاعات و تجربیات، بتوان شرایط رشد و گسترش را برای دیگر تیم ها فراهم کرد.

کد مطلب 2410941

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