به گزارش خبرنگار مهر، امیر ملکزاده ظهر دوشنبه در همایش نقش پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در توسعه استان که در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد گفت: پارکهای علم و فناوری نقش بسیار مهمی در استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای افراد نخبه و صاحب ایده دارند.
وی با بیان اینکه ۱۰ سال است نظام برنامهریزی کشور مسئولیت توسعه را به جامعه علمی سپرده و در این ۱۰ سال کار چندانی صورت نگرفته است گفت: ۱۰ سال بیشتر برای عملیاتی کردن ایدههای توسعه بخش فرصت نداریم.
ملک زاده توسعه را مستلزم چهار فرآیند دانست و گفت: یکی از مهمترین این فرآیندها ایدهپردازی است و نقطه آغاز فعالیتهای مختلف نیز محسوب میشود.
وی پژوهش را دومین فرآیند توسعه دانست و افزود: این فرآیند مبتنی بر ایده خوب است و نقش بسیار اثرگذاری در توسعه دارد و پژوهشگران نقشآفرینان توسعه هستند.
رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه فردوسی مشهد محصول پژوهش را اختراع، مقاله و... دانست و گفت: لزوما نباید پژوهشگر خود صاحب ایده باشد و یا اینکه خود نیز مسئول تجاری سازی و بازاریابی محصول تولید شده در انتهای پژوهش صورت گرفته باشد.
ملک زاده تکنولوژی را خروجی محصول پژوهش دانست و گفت: پژوهش باید به یک نمونه کاربردی تبدیل شود که آن را تکنولوژی گویند.
وی تجاری سازی را آخرین فرآیند در این زمینه عنوان کرد و گفت: مراکز رشد یک نهاد عملگرا بین این چهار فرآیند بوده و پارکهای علم و فناوری نیز تسهیل کننده و به وجود آورنده ارتباط بین این چهار فرآیند هستند.