کلام آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید دارای قدرت نفوذ باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر دوشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر با تاکید براحیای این فریضه دینی اظهارداشت: مبارزه و مقابله با فساد و منکر امری لازم و ضروری است اما اقداماتی که در این راستا انجام می گیرد نباید ناشیانه و خودسرانه باشد.

وی ادامه داد: استفاده از رفتارهای ناشیانه سبب بهره‏ بردارى دشمن و یا سوء استفاده افراد مغرض و یا مانع حركتهاى اساسى در زمینه امر به معروف و نهی از منکر می شود.

سعادت با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) گفت: ایشان برای زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر و احیای سيره و سنت جدش حضرت محمد(ص) و آئين و روش پدرش علي بن ابي طالب(ع) قیام کرد و در این راه موفق بود.

استاندار آذربایجان غربی عنوان کرد: پيام قيام سيدالشهداء(ع) تنها منحصر به زمان ایشان نيست، بلكه اين پـيام، پـيامى جاويد و ابـدى و برای تمام اعصار و نسل ها است و فراتـر از زمان و مكان است.

وی با بیان اینکه هرجا و در هر جامعه اى كه به حق عمل نشود و از بـاطل خوددارى نشود، بدعتها زنده و سنتها و ارزشها نابـود می شود، اظهارداشت: هرجا كه احكام خدا تغيير و تحريف يابد و حاكمان و زمامداران بـا زور و ستمگرى بـا مردم رفتـار كنند و در هر جـامعـه اى كه ويژگى هاى جـاهليت را داشته باشد آن جامعه، جامعه اى يزيدى بـوده و مبـارزه و مخالفت بـا مفاسد و آلودگیها و آمرین و عاملان آنها كارى الهی و در راستای پیام قیام مولایمان حسین(ع) خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر اینکه قیام امام حسین(ع) مظهر نبرد حق بر علیه باطل است، افزود: این قیام، قیام الهی بود که هر چه زمان می گذرد، تبلور بیشتری پیدا می کند و آموزه های آن بیشتر برای بشریت روشن می شود.

در ادامه مراسم با حضور استاندار آذربایجان غربی، تمبر یادبود همایش امر به معروف و نهی از منکر با شعار "تذکر لسانی، پیام مهربانی، نظارت همگانی" رونمایی شد.