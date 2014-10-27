به گزارش خبرنگار مهر، بندر جدید شادگان پس از یک وقفه 70 ساله امروز با حضور برخی مسئولان محلی و ملی افتتاح شد. بندر شادگان دارای 55 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس است و این بدین معنی است که بندر شادگان باید در تجارت بین المللی نیز فعال شود.

40 میلیارد تومان برای احداث این بندر هزینه شده ولی آغاز فعالیت آن همواره با اما و اگرهایی همراه بود تا اینکه در نشست های متعدد و پیگیری های مداوم صورت گرفته با وزرای صنعت، معدن و تجارت همچنین وزیر کشور و سایر وزارتخانه ها و متولیان مرتبط سرانجام گروه های کارشناسی مربوطه در چند نوبت به شهرستان سفر کردند و با افتتاح بندر موافقت شد.

شادگان به عنوان بزرگترین تولید کننده خرمای کشور سالانه 40 هزار تن خرمای خود را از طریق بندر عباس به خارج از کشور صادر می کند که با راه اندازی این بندر تحول عمده ای در زمینه صادرات خرما که تا 100 هزارتن در سال قابل افزایش است صورت می گیرد.

واردات مواد خام همچنین صاردات محصولات فولاد شادگان که اخیرا در مسیر راه اندازی از شتاب بسیار بالایی برخوردار شده است با آغاز به کار بندر شادگان بسیار تسهیل می شود و این مهم می تواند در کنار سایر تولیدات صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی عامل بسیار مهمی در رونق اقتصادی شهرستان باشد.

برای بندر شادگان 30 هکتار زمین تملیک شده که فاز اول آن سه هکتار مساحت دارد.

ظرفیت تخلیه و بارگیری 100 هزار تنی بندر شادگان می تواند در رفع یکی از عمده ترین مشکلات مردم یعنی بیکاری بسیار موثر باشد به گونه ای که پیش بینی می شود قریب به 2000 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم با راه اندازی بندر ایجاد شود.