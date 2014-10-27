اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم زمینه شکوفایی جامعه را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ميرسليم ظهر دوشنبه در کارگاه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی اظهاركرد: هدف از برگزاری اين كارگاه آموزشی ابلاغ پيام و گفتمان اقتصاد مقاومتی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تنها راه نجات کشور تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه ۹ سال از تصویب چشم‌انداز سند ۲۰ ساله گذشته است ما نه تنها به اهداف آن نرسیده‌ایم بلکه از اهداف آن دور شده‌ایم.

وی هدف از تصویب چشم‌انداز سند ۲۰ ساله را رسیدن به قدرت اول منطقه در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری دانست و افزود: در مقابل تحقق این سند چشم‌انداز بحران‌های اقتصادی و طبیعی قرار دارند.

میرسلیم عنوان کرد: اندیشه مقام معظم رهبری این است که اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی برای ملتی است که در شرایط تحریم زمینه رشد و شکوفایی خود را فراهم کند.

وی وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین قانون اساسی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار است به طوری که اعمال هرگونه تحریم علیه کشوری امنیت اقتصادی جهان را نیز به خطر اندازد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ریاضت اقتصادی را برنامه جبرانی برای بازگشت به شرایط اولیه دانست و بیان کرد: هدف اقتصاد مقاومتی تغییر همه جانبه شرایط است.

وی ادامه داد: در منطق، مقاومت نوعی فراگیری برای مقابله با نارسائیها و سازگاری برای رسیدن به بهترین وضعیت موجود است.

میرسلیم اقتصاد مقاومتی را درون‌زا و برون‌گرا دانست و عنوان كرد: تکیه بر اقتصاد مردمی، توسعه اقتصاد دانش بنیان و بهره‌گیری از تمام ظرفیتهای داخلی برای بسیج در برابر تهدیدات بیرونی از پايه‌هاي اقصاد مقاومتی است.

وی افزود: مقاومت اقتصادی ایستادگی در برابر فشارها و تحریم ها است اما اقتصاد مقاومتی علاوه بر مقاومت اقتصادی، استفاده هدفمند و بهینه از ظرفیت‌ها و استعدادها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راه حل چالش‌ها و مشکلات پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، تصریح کرد: آماده شدن برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مخاطرات است.

وی در پایان محدود شدن بازارهای داخلی، کاهش رشد اقتصادی، کاهش منابع مالی دولت، کاهش ذخایر ارزی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش بیکاری و تورم را از آثار تحریم بر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.