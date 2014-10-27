بررسی علت مسمومیت در زاهدان/ محیط زیست باید در ماجرای آلودگی هوای اهواز ورود کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست امضای تفاهمنامه مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان اوقاف در خصوص وضعیت تختهای سوختگی در کشور گفت: موضوع کمبود تختهای سوختگی یک مشکل بزرگ برای وزارت بهداشت است که اگر واقفین با ما همکاری کنند، میتوانیم این کمبودها را برطرف کنیم.
وی با اشاره به این که در حال حاضر بیمارستانی مربوط به سوختگی در تهران با کمک سازمان اوقاف و شیراز نیز در حال احداث هستند، ادامه داد: باید توجه داشت که سوختگی پرهزینه و نیازمندی ما در بخش درمان بیماران دچار سوختگی بسیار زیاد است که در این راستا باید تعداد تختها افزایش پیدا کند، حتی ما بنا داریم که برخی از مراکز آموزشی و بیمارستانهایی را که در اختیار داریم به فروش برسانیم و از قبل آن تختهای سوختگی را افزایش دهیم.
هاشمی تاکید کرد: نباید منتظر باشیم که حادثهای مثل مسجد ارگ اتفاق بیفتد و آن موقع به دنبال تأمین تخت سوختگی باشیم. بنابراین باید امکانات را ایجاد کنیم، به خصوص برای کلان شهری مثل تهران که بیرقیب است، با کمک ارگانهایی مثل شهرداری، شورای شهر، اوقاف و بیمارستانهای مخصوص سوختگی در تهران و دیگر شهرها احداث کنیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر تعداد تخت استاندارد سوختگی در تهران کمتر از 20 تخت است که این تعداد پاسخگوی حادثههای سوختگی که هر روز اتفاق میافتد، نیست. باید توجه داشت که اگر تختهای سوختگی استاندارد باشد، میتوانیم مانع از فوت بیماران دچار سوختگیهای 80 درصد شویم.
برای آلودگی هوای اهواز باید سازمان محیط زیست وارد عمل شود
وزیر بهداشت با بیان اینکه آلودگی هوای اهواز موضوع پیچیدهای است گفت: تاکنون هزار نفر به دلیل این آلودگی راهی بیمارستان شدهاند بنابراین برای حل این معضل باید محیط زیست وارد عمل شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت آلودگی هوا در اهواز گفت: موضوع این آلودگی در اهواز جدی است، بدون تردید آلایندهای در آسمان ایجاد میشود که با بارش باران این آلاینده در هوا قرار میگیرد که مردم با استنشاق این هوا دچار تنگی نفس میشوند.
هاشمی خاطرنشان کرد: این موضوع از سال گذشته ایجاد شده که اطلاع رسانیهای صحیحی سال گذشته انجام شد و بارش این نوع بارانها قطع شد ولی دوباره امسال با شروع بارندگی دوباره موضوع تشدید آلودگی هوا ایجاد شده که تا به حال هزار نفر را راهی بیمارستانها کرده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه این آلایندهها از محیطهای اطراف به داخل شهر میآیند، عنوان کرد: محیط زیست باید وارد این موضوع شود و تمهیداتی را برای پیشگیری از وقوع دوباره بیاندیشد.
علت مسمومیت زاهدان در حال بررسی است
هاشمی در خصوص مسمومیت 235 نفر از ساکنین یک منطقه در زاهدان به دلیل متصاعد شدن گازی ناشناخته گفت: دیروز یک گروه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و امروز گروهی دیگر از معاونت های بهداشت و درمان به منظور بررسی علت بروز این اتفاق راهی زاهدان شدند. موضوعات مختلفی برای علت این مسمومیت مطرح شده که نظر قطعی را باید استاندار زاهدان اعلام کند ولی در عین حال تمام گروههای درمانی و خدماتی وزارت بهداشت، انتقال خون و اورژانس در حال آماده باش هستند که در صورت لزوم بتوانند مصدومین را به تهران یا دیگر استانهای اطراف اعزام کنند.