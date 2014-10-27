به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر دوشنبه در جمع اعضای هئیت امنای حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه دشمن سعی دارد با وارد نمودن بدعتها و انحرافات عزاداریهای ایام محرم وصفر را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: اجتماع باشکوه مردم در هشتم محرم کار بزرگ و جهانی است و کارهای بزرگ تهدیدات بزرگی را دارد لذا باید همه در راستای مقابله با این تهدیدات همه آگاه و هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه اجتماع عزاداران حسینی در هشتم محرم در قالب اجتماع حسینیه اعظم شهرت جهانی دارد، ادامه داد: در اجرای برنامه های ویژه عزاداری بخصوص در دهه محرم باید در بستر مناسب و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برداشت.

سردار صالحی با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) همواره در زمینه برگزاری مراسمات عزاداری اباعبدالله(ع) تاکید ویژه داشتند، افزود: باید روند برنامه ریزیها برای برگزاری مراسم های عزاداری ماه محرم و صفر به گونه ای باشد که از هر گونه تحریف و تهدید به دور باشد.

فرمانده انتظامی استان زنجان امر به معروف و نهی از منکر را رکن و اساس قیام عاشورا عنوان کرد و با تاکید بر لزوم تبیبن این اصل در جامعه افزود: باید توجه ویژه و اساسی به محور بودن فلسفه قیام عاشورا در عزاداریها برای اباعبدالله حسین(ع) صورت بگیرد.

سردار صالحی در ادامه بر لزوم جلوگیری از قمه زنی تاکید کرد و افزود: همه آحاد جامعه شرعا و قانونا در صورت اطلاع از قمه زنی موظف به اطلاع دادن به پلیس هستند.