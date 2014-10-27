درگیری های شهر ککله در لیبی 140 کشته و 450 زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "خلیل سالم" رئیس کمیته بحران شورای شهر "ککله" در لیبی اعلام کرد که تلفات درگیری ها در این شهر به بیش از 140 کشته و بیش از 450 زخمی افزایش یافته است.

وی با بیان این مطلب افزود: به دلیل خشونت ها و درگیری ها در شهر ککله حدود پنج هزار نفر از این شهر مهاجرت کرده اند.

خلیل سالم اوضاع انسانی در شهر ککله را بسیار بحرانی توصیف کرده است، زیرا تمام مراکز حیاتی و تاسیسات عمومی توسط سلاح های سنگین هدف قرار گرفته اند و این امر باعث شده است شهروندان به مناطق دیگر همچون غریان، طرابلس و مصراته مهاجرت کنند.

شهر ککله در غرب شهر غریان واقع است و تعداد جمعیت آن دست کم 10 هزار نفر است. این شهر در حال حاضر شاهد درگیری میان نیروهای موسوم به "فجر لیبی" و نیروهای ارتش لیبی است.