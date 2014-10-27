بررسی مشکلات خراسان جنوبی نیازمند اتمام طرح آمایش سرزمین است

به گزارش خبرنگارمهر، مصطفی میرسلیم بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خراسان جنوبی اظهارکرد: عمق تاثیرات اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط هر استان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هدف از سفر به استانهای مختلف بررسی مشکلات و واقعیتهای هر استان بوده که باید دراین رابطه مسئولین استانی مشکلات و فرصتهای استان را شناسایی و در اختیار ما قرار دهند.
وی با بیان اینکه باید ظرفیتهای هر استانی با توجه به شرایط آن شناسایی شود، گفت: کار تهیه سند آمایش سرزمین در خراسان جنوبی هرچه سریعتر به اتمام برسد.
میرسلیم ادامه داد: با آمایش سرزمینی راحتر میتوانیم با توجه به قابلیتهای استان مشکلات را بررسی و پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیتهایی است که شناسایی این ظرفیتها در اجرای برنامه میان مدت استان تاثیرگذار است، گفت: اقتصاد مقاومتی جز با مشارکت عموم مردم به نتیجه نمیرسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ایجاد تحریمها و برخی شرایط سخت در اقتصاد مقاومتی سبب توسعه کشور میشود که نیازمند همکاری همه جانبه مردم است.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد موفقیتهای ما در اقتصاد مقاومتی در قالب فعالیت شرکتهای دانشبنیان است، اظهارکرد: باید در اجرای شاخصهای فرعی اقتصاد مقاومتی به شرایط موجود در هر استان توجه و موانع و قابلیتهای هر استان را شناسایی و به دنبال توسعه آن اقدام کنیم.
میرسلیم با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی تنگنظری وجود ندارد، افزود: هم اکنون توزیع امکانات در کشور عادلانه نیست.
وی یادآور شد: ما نباید امیدی به واردات داشته باشیم بلکه باید برای متنوع کردن محصولات خود تلاش کنیم.