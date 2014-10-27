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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۲۸

از آبان ماه تا پایان سال

سومین گام طرح نظام سلامت از داروخانه ها آغاز و به مطب ها ختم می شود

سومین گام طرح نظام سلامت از داروخانه ها آغاز و به مطب ها ختم می شود

اصفهان- خبرگزاری مهر: معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: سومین گام طرح نظام سلامت که بر محور اصلاح تعرفه های پزشکی است در این ماه از داروخانه ها آغاز و تا پایان سال به مطب ها ختم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانگیری ظهر دوشنبه در جلسه با حضور پزشکان در خصوص گام سوم طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: رعایت حقوق بیماران و دیگری حقوق جامعه پزشکی یکی از مهمترین اهداف کتاب ارزش‌گذاری نسبی سلامت است.

وی ادامه داد: وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و رئیس و مسئولین دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر استانی است که حقوق بیماران را چه ریالی و چه درصدی حفظ کنند و بدین ترتیب باری از دوش مردم از نظر مالی برداشته شود.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: در همین راستا اندیشیده شود که پرداختی‌های جامعه پزشکی توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به موقع انجام گیرد تا به یاری خدای باری تعالی با عملکرد درست در زمینه ارائه خدمات و پرداخت‌ها، به مردم و جامعه پزشکی اجحاف نشود.

وی در ارتباط با تدابیر بکار رفته در اجرای این امر مهم گفت: برای اجرایی شدن این موارد، بسته نظارتی، ممهور به مهر دولت تدوین شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: همچنین یک ستاد کشوری متشکل از اعضای شورای عالی بیمه سلامت، بیمه مرکزی ایران و پزشکی قانونی درحوزه زیرمیزی های پزشکی تشکیل شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا نیز یک ستاد استانی متشکل از تعدادی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی، معاون درمان، رییس شورای هماهنگی استان و دادستان انتظامی هر شهرستان، نماینده بیمه‌ها و نماینده انجمن‌های علمی تخصصی یا نماینده مجمع تشکیل شود تا به صورت علمی و قانونی همه‌ موارد پیگیری و هیچگونه اجحافی صورت نگیرد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: تمام شکایاتی که از تعرفه‌ها می‌شود چه در سطح ملی و چه منطقه‌ای و استانی به این کمیته می رسد و از طریق این ستاد، روندها هدایت می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در مورد شکل‌گیری سامانه جامع اطلاعاتی و صلاحیت‌های حرفه‌ای در سازمان نظام پزشکی کل کشور گفت: سامانه جامع اطلاعاتی توسط هیات دولت مصوب و هم اکنون 80 درصد این سامانه شکل گرفته است.

جهانگیری اعلام داشت: بر این اساس صلاحیت حرفه‌ای تمامی ارائه دهندگان خدمت در آن ثبت می شود.

وی تصریح کرد: بر پایه این مصوبه هیچ نوع پرداختی به هیچ فرد و هیچ مؤسسه‌ای در بیمه پایه و تکمیلی صورت نمی‌پذیرد، مگر اینکه در این سامانه حضور داشته باشد و اگر داروخانه یا بیمارستانی یا بخشی از بیمارستان، یا فردی و یا خدمتی در این سامانه ثبت نشده باشد پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد‌.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور اجرای این برنامه را آبان‌ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: در آبان‌ماه داروخانه‌ها، آذرماه بیمارستان‌ها و مراکز جراحی، دی‌ماه سایر مؤسسات و از دی و بهمن نیز مطب‌ها در این سامانه ثبت می‌شوند و بر اساس این سامانه پرداخت‌ها انجام می شود.

مسئولان فنی مسئول نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پزشکی است

وی در خصوص حسن اجرای تعرفه‌های پزشکی گفت: طبق مصوبه‌ای که از سوی هیئت دولت، شورای نظام پزشکی و شورای بیمه صورت گرفت، مسئولین فنی شیفت صبح در مؤسسات، مسئول نظارت بر حسن اجرای تعرفه‌ها می شود.

جهانگیری گفت: آنها بر اساس حکمی که از ستاد استانی نظارت دریافت می‌کنند و طبق وظایفی که به آنها تحویل داده می‌شود به کلیه پزشکان در مؤسسات و بیمارستان‌ها در خصوص کتاب مذکور اطلاع‌رسانی کرده و آنها را توجیه  و رسید دریافت می‌کنند که در صورت تخطی، پزشکان جای هیچگونه اعتراضی مبنی بر بی اطلاعی نداشته باشند.

وی همچنین اصلاح فرایندها را نیز از دیگر وظایف مسئولین فنی بیان کرد و افزود: پاسخگویی به بیمار و توجیه کردن آنان از حقوقشان و حقوق پزشکان و همچنین ارائه گزارشات به ستاد نظارت، بر عهده  مسئولین فنی است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: استراتژی و ماموریت سازمان نظام پزشکی تبدیل شدن به مؤثرترین سازمان در نظام سلامت با تضمین ایمنی و اعتماد عمومی است.

وی گفت: ماموریت ما حفاظت از مردم بوسیله ترویج و تضمین بالاترین استانداردهای حرفه‌ای در میان صاحبان حرفه‌ای است تا بتوانیم صیانت، قداست و همچنین کرامت و جایگاه بالای پزشکی را حفظ کرده و به اهدافمان که همان خدمت به مردم کشورمان و ارتقای جامعه پزشکی است دست می یابیم.

 

 

کد مطلب 2410984

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