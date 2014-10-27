سومین گام طرح نظام سلامت از داروخانه ها آغاز و به مطب ها ختم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانگیری ظهر دوشنبه در جلسه با حضور پزشکان در خصوص گام سوم طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: رعایت حقوق بیماران و دیگری حقوق جامعه پزشکی یکی از مهمترین اهداف کتاب ارزشگذاری نسبی سلامت است.
وی ادامه داد: وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و رئیس و مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی در هر استانی است که حقوق بیماران را چه ریالی و چه درصدی حفظ کنند و بدین ترتیب باری از دوش مردم از نظر مالی برداشته شود.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: در همین راستا اندیشیده شود که پرداختیهای جامعه پزشکی توسط بیمههای پایه و تکمیلی به موقع انجام گیرد تا به یاری خدای باری تعالی با عملکرد درست در زمینه ارائه خدمات و پرداختها، به مردم و جامعه پزشکی اجحاف نشود.
وی در ارتباط با تدابیر بکار رفته در اجرای این امر مهم گفت: برای اجرایی شدن این موارد، بسته نظارتی، ممهور به مهر دولت تدوین شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: همچنین یک ستاد کشوری متشکل از اعضای شورای عالی بیمه سلامت، بیمه مرکزی ایران و پزشکی قانونی درحوزه زیرمیزی های پزشکی تشکیل شود.
وی اضافه کرد: در همین راستا نیز یک ستاد استانی متشکل از تعدادی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی، معاون درمان، رییس شورای هماهنگی استان و دادستان انتظامی هر شهرستان، نماینده بیمهها و نماینده انجمنهای علمی تخصصی یا نماینده مجمع تشکیل شود تا به صورت علمی و قانونی همه موارد پیگیری و هیچگونه اجحافی صورت نگیرد.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: تمام شکایاتی که از تعرفهها میشود چه در سطح ملی و چه منطقهای و استانی به این کمیته می رسد و از طریق این ستاد، روندها هدایت می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در مورد شکلگیری سامانه جامع اطلاعاتی و صلاحیتهای حرفهای در سازمان نظام پزشکی کل کشور گفت: سامانه جامع اطلاعاتی توسط هیات دولت مصوب و هم اکنون 80 درصد این سامانه شکل گرفته است.
جهانگیری اعلام داشت: بر این اساس صلاحیت حرفهای تمامی ارائه دهندگان خدمت در آن ثبت می شود.
وی تصریح کرد: بر پایه این مصوبه هیچ نوع پرداختی به هیچ فرد و هیچ مؤسسهای در بیمه پایه و تکمیلی صورت نمیپذیرد، مگر اینکه در این سامانه حضور داشته باشد و اگر داروخانه یا بیمارستانی یا بخشی از بیمارستان، یا فردی و یا خدمتی در این سامانه ثبت نشده باشد پرداختی به آن صورت نمیگیرد.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی کشور اجرای این برنامه را آبانماه سال جاری عنوان کرد و افزود: در آبانماه داروخانهها، آذرماه بیمارستانها و مراکز جراحی، دیماه سایر مؤسسات و از دی و بهمن نیز مطبها در این سامانه ثبت میشوند و بر اساس این سامانه پرداختها انجام می شود.
مسئولان فنی مسئول نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پزشکی است
وی در خصوص حسن اجرای تعرفههای پزشکی گفت: طبق مصوبهای که از سوی هیئت دولت، شورای نظام پزشکی و شورای بیمه صورت گرفت، مسئولین فنی شیفت صبح در مؤسسات، مسئول نظارت بر حسن اجرای تعرفهها می شود.
جهانگیری گفت: آنها بر اساس حکمی که از ستاد استانی نظارت دریافت میکنند و طبق وظایفی که به آنها تحویل داده میشود به کلیه پزشکان در مؤسسات و بیمارستانها در خصوص کتاب مذکور اطلاعرسانی کرده و آنها را توجیه و رسید دریافت میکنند که در صورت تخطی، پزشکان جای هیچگونه اعتراضی مبنی بر بی اطلاعی نداشته باشند.
وی همچنین اصلاح فرایندها را نیز از دیگر وظایف مسئولین فنی بیان کرد و افزود: پاسخگویی به بیمار و توجیه کردن آنان از حقوقشان و حقوق پزشکان و همچنین ارائه گزارشات به ستاد نظارت، بر عهده مسئولین فنی است.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: استراتژی و ماموریت سازمان نظام پزشکی تبدیل شدن به مؤثرترین سازمان در نظام سلامت با تضمین ایمنی و اعتماد عمومی است.
وی گفت: ماموریت ما حفاظت از مردم بوسیله ترویج و تضمین بالاترین استانداردهای حرفهای در میان صاحبان حرفهای است تا بتوانیم صیانت، قداست و همچنین کرامت و جایگاه بالای پزشکی را حفظ کرده و به اهدافمان که همان خدمت به مردم کشورمان و ارتقای جامعه پزشکی است دست می یابیم.