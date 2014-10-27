به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی طارمی که با یک ضربه چیپ یکی از پنالتیهای بازی با راهآهن را به ثمر رساند، خاطرنشان کرد: با وحید طالبلو در فجر سپاسی همبازی بودم. ما از هم شناخت داشتیم. طالبلو همان سمتی شیرجه زد که من در تمرین شاهین بوشهر به او پنالتی زده بودم و خوب یادش مانده بود اما من هم یادم بود که در تمرین شاهین به کدام سمت پنالتی زده بودم.
وی درباره اینکه ضربات پنالتی چیپ خطرناک هستند، ادامه داد: حدس من این بود که طالبلو شیرجه میزند و سعی کردم خلاف انتظار او عمل کنم اما دلیل اصلی این بود که خواستم جواب پنالتی بازیکن راهآهن را داده باشم که برای سوشا چیپ انداخته بود. البته سوشا که خودش، هم خوب پنالتی زد و هم خوب گرفت.
بازیکن جوان پرسپولیس در این فصل درباره بازی دو تیم خاطرنشان کرد: اگر بازی پخش میشد، بهتر بود. هوادارانی که در ورزشگاه نبودند، میدیدند بچهها خوب کار کردند. از همان ابتدای بازی موقعیت گلزنی داشتیم. یک پنالتی هم گرفتیم. در ادامه باز هم موقعیتهای زیادی داشتیم که روی یک غافلگیری گل خوردیم. در آن گل، یک سانتر خوب روی دروازه ما شد و کس خاصی هم مقصر نبود.
طارمی ادامه داد: بعد از آن بچهها باز هم چند موقعیت خوب ایجاد کردند که خدا را شکر گل تساوی را زدیم. البته اگر بدشانسی ما کمتر بود، کار در همان 90 دقیقه تمام میشد اما این اتفاق نیفتاد. ما در هر دو نیمه وقت اضافه هم موقعیتهای خوبی داشتیم. در نیمه دوم یک موقعیت هم برای من بود که توپ در آستانه ورود به دروازه با کف پای ایراننژاد برخورد کرد و گل نشد.
طارمی درباره شرایط تیم برای بازی با پیکان با توجه به فاصله کم بازیها تصریح کرد: بالاخره کمی سخت است که هر 4، 5 روز یکبار بازی کنیم. من که بازیکن تعویضی بودم، ولی فشار روی بچههایی که 120 دقیقه بازی کردند، زیاد بود. البته در مدت تعطیلی لیگ یک بدنسازی خوبی داشتیم و اراده زیادی هم در تیم وجود دارد.
هافبک مهاجم پرسپولیس در پایان افزود: در این چند هفته کمی بدشانسی آوردیم. جلوی سپاهان در دقیقه آخر گل خوردیم. در بازی با سایپا هم بچههای ما یکسره حمله میکردند و خلاف جریان بازی، روی یک شوت گل خوردیم. در حالی که در ادامه بدشانسیها، نیلسون هم سُر خورد و نتوانست شیرجه بزند و اگر این دو اتفاق نبود، نتایج ما بد نبود. بدشانسیهای ما کم شود، حتما نتایج خوبی در راه است.