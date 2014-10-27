خدمت در هلال احمر برگرفته از آموزه های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال احمر استان اردبیل اضافه کرد: افتخار جمعیت هلال احمر استان اردبیل این است که 51 هزار نفر داوطلب خود را وقف هلال احمر و مردم کرده اند.

وی با بیان اینکه این تعداد داوطلب سرمایه عظیم اجتماعی است که منبع این سرمایه عظیم، مسائل دینی است، ادامه داد: جوانان با درس گرفتن از مکتب دین اسلام، در قالب خدمات بی منت از خود گذشتگی و فداکاری را به منصه ظهور رسانده اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با تاکید بر اینکه اعضای جمعیت هلال احمر در طول سال مردم را همیاری می کند، یادآور شد: این افراد در طول سال و به صورت 24 ساعته آماده هستند که با یاری همنوعان در حوادث مختلف طبیعی، جاده ای، کوهستان و دریا بشتابند.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان اردبیل تنها 200 پرسنل استخدامی دارد، اضافه کرد: هم اکنون هیچ پایگاه دایمی امداد و نجات در این استان در کانکس مستقر نبوده و تمامی پایگاه های دایمی بین شهری در ساختمان مستقر شده اند.

غیبی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان دارای تجهیزات به روز و مدرن است، ادامه داد: این نهاد در زمینه عمرانی و توسعه ای نیز گام های بلندی برداشته و در حال حاضر پروژه 50 هزار متری ایستگاه سرعین به صورت مشارکتی در حال ساخت است و در دو سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی عنوان کرد: پروژه میدان شریعتی اردبیل هم که توسط خیری هبه شده است در 10 طبقه احداث می شود که دو طبقه آن درمانی خواهد بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز در این مراسم تاکید کرد که داوطلبان و اعضای جمعیت هلال احمر در راه اهداف امام حسین (ع) قدم بر می دارند.

حجت الاسلام حسن اسماعیلی با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) برای بازگرداندن سنت الهی به ریل اصلی بود، تصریح کرد: فعالیت های اعضای جمعیت هلال احمر هم از بعد عاطفی و هم از بعد عطوفت و مهربانی در راستای قیام امام حسین (ع) است.

در پایان این مراسم از تیم های برتر امداد و نجات جاده ای، امداد و نجات کوهستان، امداد و نجات آوار و منتخبان پایگاه امدادو نجات بین شهری شهرستان های استان تجلیل شد.