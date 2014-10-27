حجت‌الاسلام و المسلمین رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار‌ داشت: در راستای نیت‌های واقفین خیراندیش که اموال خود را جهت تعزیه خوانی و روضه خوانی وقف کرده بودند و احیای پیام ایثار و شهادت سازمان اوقاف و امور خیریه طرح بصیرت عاشورایی را در ۳۰۰ بقاع متبرکه اصفهان برگزار می کند.

وی با اشاره به با ورود کاروان سید‌‌الشهدا به صحرای کربلا که مصادف با بعد از ظهر روز دوم محرم است، تصریح کرد: مصادف با این روز با همت سازمان اوقاف و امور خیریه در کل کشور مردم شعار «لبیک یا حسین و هیهات مناالذله» را سر دادند.

مدیر کل امور خیریه و اوقاف استان اصفهان ادامه داد: در استان اصفهان نیز این برنامه به صورت ویژه در دو امامزاده ابراهیم و اسماعیل نرمینه و با حضور مسئولین و مدیران ارشد استان برگزار شد.

وی افزود: این برنامه بعد از ظهر دیروز با سخنرانی میردامادی و آقامیری و مداحی اهل بیت(ع) حاج مهدی منصوری و سلیمی انجام گرفت.

صادقی در ادامه به دیگر برنامه‌های که در ایام محرم و صفر توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه در استان اصفهان برگزار می شود اشاره و خاطر نشان کرد: در ۱۲ محرم نیز هم‌زمان با ورود کاروان اسرای کربلا به شامات در امامزاده «سید محمد خمینی شهر» نیز مراسم همایش زینبی برای خواهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: برگزاری مراسم عزاداری در تمام امامزادگان و انگورستان ملک از دیگر برنامه‌های این سازمان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به اعزام ۳۰۰ مبلغ به نقاط نیازمند روحانی در استان اشاره و بیان کرد: علاوه‌بر اعزام مبلغین ۳۰۰ خیمه معرفت نیز در بقاء متبرکه بر پا شده است که در آن مبلغین به مباحث پاسخگویی به سوالات شرعی، مشاور خانواده و ترویج اینکه همه واقف باشیم می‌پردازند.