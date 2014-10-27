مجبور بودم به میدان بروم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری که با وجود کسالت شدید چند روز قبل خود، در بازی با راه‌آهن حضور پیدا کرد، در این ارتباط ضمن بیان مطلب فوق افزود: مجبور بودم بازی کنم. در هفته‌های اخیر از ناحیه مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها برای تیم مشکل بوجود آمد.

وی اضافه کرد: پرپسولیس به تمام نفراتش احتیاج دارد. وقتی این مسائل را می‌بینید نمی‌توانید بی‌خیال باشید، غیرت پرسپولیسی‌ام قبول نمی‌کرد کنار بنشینم و خودم را رساندم و 120 دقیقه هم بازی کردم. بچه‌های دیگری هم هستند که در مواقع گوناگون با درد و مصدومیت بازی می‌کنند.

کاپیتان پرسپولیس درباره اینکه آیا با توجه به فاصله بازی تا پیکان، بازی 120 دقیقه‌ای برابر راه‌آهن مشکل‌ساز نخواهد بود؟، ادامه داد: بالاخره این مساله تاثیر می‌گذارد. الان خودم حالی دارم که انگار زیر مشت و لگد بوده‌ام. هرچه داشتیم در بازی با راه‌آهن گذاشتیم ولی تلاش می‌کنیم با تدابیر کادر فنی و با تعصبی که وجود دارد، خودمان را تا بازی با پیکان به شرایط مطلوب برگردانیم.

وی در ادامه تصریح کرد: موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم. تیم راه‌آهن هم تیم خیلی خوبی بود. واقعا ما را اذیت کردند، جوان‌های خوبی هم داشتند اما خدایی از هر نظر حق ما بود که برنده این بازی باشیم و حتی اگر بدشانس نبودیم، کار در همان 90 دقیقه تمام می‌شد.

نوری درباره نفوذهای مکرر و اصرار برای گلزنی در این بازی و در نهایت زدن گل تساوی، یادآور شد: در این بازی هافبک نفوذی بودم. همان پستی که خیلی دوست دارم و در آن کاملا راحت هستم. البته همیشه در هر پستی که خواسته شده بازی کرده‌ام ولی به هر حال اینبار شرایط همانطور بود که می‌خواستم و سعی کردم کارهایی که سرمربی می‌خواهد را انجام بدهم و فکر می‌کنم تا حدودی هم موفق بودم و آن گل هم حاصل زحمت همه بچه‌ها بود.

وی درباره قرار نگرفتن پشت ضربات پنالتی خاطرنشان کرد: بعد از آن دربی که پنالتی خراب کردم، تصمیم گرفتم دیگر پشت ضربات پنالتی قرار نگیرم. البته اگر تعداد پنالتی‌ها بالا می‌رفت و مجبور می‌شدم یا اگر در آینده شرایطی پیش بیاید که لازم باشد، پنالتی بزنم، حتما این کار را می‌کنم اما برای همین بازی اضطراری پیش نیامد و بازیکنان هم به قدری خوب پنالتی‌ها را زدند و سوشا هم آنقدر خوب پنالتی‌ها را گرفت که دیگر نیازی نشد من پنالتی بزنم.

هافبک گلساز و گلزن پرسپولیس درباره اینکه آیا تیم به روند نتیجه‌گیری بازگشته است، یادآور شد: بازیکنان تمام تلاش خود را می‌کنند و با تعصب و غیرت بازی می‌کنند. انتظار داریم همین اتفاق بیفتد. در بازی‌های قبل هم شرایط خاصی پیش آمد.

وی اضافه کرد: مثلا جلوی سایپا واقعا با مشکل بازیکن برخورد کردیم، ناگهان در لحظات آخر همه برنامه‌ها عوض شد. خود من با آن مشکل روبرو شدم. البته بچه‌هایی که بودند از جان و دل مایه گذاشتند و خیلی خوب هم بازی کردند ولی روی یک اتفاق گل خوردند.

نوری در پایان گفت: تماشاگران ما هم در این بازی نقش مهمی را با حمایت خود ایفا کردند و به امید خدا در بازی‌های بعدی شاهد حضور پر تعدادتر آنها خواهیم بود.