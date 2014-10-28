اهالی خاورمیانه خصومت های قومی و مذهبی را مهمترین تهدید جهانی می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش خشونت در خاورمیانه، مردم این منطقه بیش از همه خصومت های قومی ومذهبی را بزرگترین تهدید موجود در جهان می دانند. مردم سایر نقاط جهان نیز این خشونت ها را تهدیدی رو به رشد برای آینده جهان قلمداد کرده اند. اما در اروپا نگرانی در رابطه با بی عدالتی و افزایش فاصله طبقاتی مابین فقیر و غنی در صدر تهدیدات جهانی به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته از جمله آمریکا، قرار دارد.

در آسیا و آمریکای لاتین نظر مردم در رابطه با بزرگترین تهدیدات جهانی پراکنده و مختلف است اما آلودگی، معضلات زیست محیطی و گسترش سلاح های هسته اینترکلیت در صدر فهرست تهدیدهای جهانی از نظر ایشان قرار دارد. مردم آفریقا نیز بیماری ایدز و دیگر بیماری های واگیردار را مهمترین معضل در جهان امروز می دانند.

این نتایج در طی پژوهشی که از سوی موسسه تحقیقات پیو از 17 مارس تا 5 ژوئن 2014 در 44 کشور و با پرسش از 48643 نفر صورت گرفته به دست آمده است.

از میان 7 کشور حوزه خاورمیانه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند، اهالی 5 کشور خصومت های قومی و مذهبی را مهمترین تهدید در جهان امروز می دانند و میانگین افرادی که بر این اعتقاد هستند در این 7 کشور 34 درصد است. این درحالیست که این پژوهش پیش از حملات تروریستی گروهک داعش در عراق و سوریه و درگیری نظامی اخیر مابین اسرائیل و حماس در غزه انجام شده است.

در لبنان 58 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی خصومت های قومی و مذهبی را مهمترین تهدید می دانند که این عدد بالاترین میزان نگرانی در این رابطه در میان تمامی کشورهای بررسی شده است. نگرانی در رابطه با خصومت مذهبی در میان گروه های مسیحی (56 درصد) مسلمانان شیعه (62 درصد) و مسلمانان اهل سنت (58 درصد) لبنان تقریبا به یک اندازه است. این مساله همچنین در نظر اهالی فلسطین، تونس، مصر و سرزمین های اشغالی تهدیدی مهم تلقی می شود.

در سایر کشورهای آسیایی نظرات مختلفی در رابطه با مهمترین خطرات جهانی وجود دارد. حدود سه دهم مردم تایوان (36 درصد)، فیلیپین (34 درصد)، چین (33 درصد) و ویتنام (32 درصد) معضلات زیست محیطی را تهدید اصلی جهان می دانند. نگرانی در رابطه با خصومت های قومی و مذهبی بیشتر در مالزی، بنگلادش، اندونزی و هند وجود دارد. در مالزی مسلمانان (35 درصد) بیشتر از بودایی ها (22 درصد) در این مورد نگران هستند.

ژاپنی ها تنها ملتی هستند که تجربه یک حمله هسته ای را پشت سرگذاشته اند، و از این رو 49 درصد آنها گسترش سلاح های هسته ای را بزرگترین تهدید در جهان می دانند. سه دهم پاکستانی ها نیز از همین مساله نگران هستند. اما اهالی کره جنوبی همانند اهالی دیگر کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته بیش از همه نگران افزایش فاصله طبقاتی مابین ثروتمندان و فقرا هستند.

به طور کلی اهالی کشورهای آفریقایی شیوع ایدز و دیگر بیماری های واگیردار را مهمترین معضل جهانی می دانند. در این میان 38 درصد از اهالی کشور نیجریه که متحمل اعمال تروریستی گروه بوکوحرام شده اند خصومت های قومی و مذهبی را بزرگترین مشکل جهان می دانند.

وجود درصدهای میانه در 28 کشور مورد بررسی قرار گرفته در سال های 2007 و 2014 نشان می دهد که نگرانی در رابطه با خصومت های قومی و مذهبی به ویژه در خاورمیانه افزایش یافته است. با این حال در میان مردم اروپا بی عدالتی مهمترین معضل جهانی است که این نگرانی در طی این 7 سال و به دنبال بحران اقتصادی اروپا در این قاره افزایش یافته است.

با این وجود تغییرات اساسی و قابل توجهی در گزینه های اصلی نگرانی در برخی از کشورها در طی دهه گذشته بوجود آمده است. از جمله این کشور ایالات متحده است. در سال 2002 چند ماه پس از حادثه 11 سپتامبر و مباحث پیرامون ارسال نیروهای نظامی برای جنگ عراق، یک سوم آمریکایی ها گسترش سلاح های هسته ای را بزرگترین تهدید در جهان می دانستند. در سال 2007 پس از چند سال جنگ در عراق و افغانستان خصومت های قومی و مذهبی در صدر نگرانی های مردم آمریکا قرار گرفت و اکنون 6 سال پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب "بی عدالتی" مهمترین تهدید جهانی در نظر مردم آمریکاست.