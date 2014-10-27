آمادگی 15 شرکت اتریشی برای ایجاد نمایندگی در ایران/ حجم مبادلات 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جرج واین گارتنر ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار سفیر اتریش با شهردار خرم آباد در جمع خبرنگاران به حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و اتریش در سال 2013 حدود 225 میلیون یورو بود.

وی افزود: حجم صادرات اتریش به ایران حدود 220 میلیون یورو و حجم صادرات ایران به اتریش حدود 17 میلیون یورو بوده است.

نماینده اقتصادی سفارت اتریش در ایران با اشاره به اینکه نیمی از محصولات صادراتی اتریش به ایران را محصولات داروسازی تشکیل می دهند عنوان کرد: این موضوع بدین معنا است که تمرکز روابط تجاری بین دو کشور روی محصولات داروسازی است و در دیگر محصولات نیز زمینه صادرات و واردات کالا بین دو کشور وجود دارد.

وین گارتنر بیان داشت: مطابق آمار شش ماه اول سال 2014 حدود 15 درصد حجم مبادلات بین دو کشور ایران و اتریش نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان سال 2014 میزان مبادلات دو کشور حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی اختلاف موجود بین حجم مبادلات کالا بین دو کشور را به بحث تحریم های وارد شده بر ایران نسبت داد و تصریح کرد: تحریم های وضع شده از جانب اتحادیه اروپا برای منع صادرات نفت ایران به اتریش یکی از دلایل اساسی کاهش میزان واردات ایران به اتریش است.

معاون اقتصادی سفارت اتریش در تهران در اینباره افزود: حجم مبادلات بین دو کشور بصورت 50 به 50 تقسیم شده بود که تا قبل از اعمال تحریم ها علیه ایران تقریبا حجم صادرات و واردات بین دو کشور برابر بود.

وین گارتنر به برخی ظرفیت های لرستان در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت: مطابق رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان شرکت های تولید میوه در لرستان متوجه شدیم ظرفیت لازم برای صدور میوه به اتریش وجود دارد و بطور قطع زمینه های دیگری برای گسترش روابط اقتصادی بین لرستان و اتریش وجود دارد.

وی جاذبه های گردشگری موجود در ایران را زمینه ای مناسب برای جذب سرمایه گذاران اتریشی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه گذاران اتریشی بدلیل سرمایه گذاری های بلند مدت و ریسک های موجود در زمینه سرمایه گذاری محتاط تر عمل می کنند ولی تمایل آن ها برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.

رایزن بازرگانی سفارت اتریش در تهران از اعلام آمادگی 15 شرکت اتریشی برای ایجاد نمایندگی در ایران خبر داد و عنوان کرد: این شرکتها طی سه ماه گذشته برای ایجاد نمایندگی در ایران اعلام آمادگی کرده اند لذا ظرفیت خیلی خوبی برای همکاری با ایران به ویژه استان لرستان وجود دارد.

وین گارتنر ساخت هتل در ایران را یکی از علاقه مندی های موسسات اتریشی سرمایه گذار دانست و افزود: بسیاری از موسسات اتریشی پیگیر سرمایه گذاری در زمینه هتل داری در ایران هستند.