به گزارش خبرنگار مهر، منصور نقیبی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه اطلاعات مردم در خصوص بانکداری افزایش پیدا کند، اظهار داشت: بسیاری از مردم از نحوه چگونگی ارائه خدمات و چگونگی ارائه تسهیلات و سپرده ها و خدمان بانکی بی اطلاع هستند.

وی ادامه داد: رسانه ها نقش مهمی در معرفی و بیان اطلاعات بانکی به مردم دارند و باید در این عرصه تلاش بسیاری بکنند.

وی بیان کرد: بسیاری از مردم بدون اطلاع از نوع تسهیلات و وام و چگونگی تعین کارمزد و نرخ سود بانکی به دنبال گرفتن وام هستند که در شرایط امروز می تواند گرفتن این وام به ضرر افراد منجر شود که مردم باید اطلاعات خود را در ارائه خدمات بانکی از جمله پرداخت وام افزایش دهند تا دچار مشکل نشوند.

بانکداری الکترونیک بسیاری از هزینه های بانکی را کاهش می دهد

منصور نقیبی در ادامه با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک باید در کشور مورد توسعه بیشتر قرار گیرد، اظهار داشت: بانکداری الکترونیک بسیاری از هزینه های بانکی را کاهش می دهد و می تواند نقش مهمی در ارائه خدمات بهتر به مردم ایفا کند.

وی ادامه داد: حجم مراجعات به بانک با توسعه بانکداری الکترونیک کاهش می یابد و هزینه ها کاهش می یابد.

رئیس کل شعب بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری افزود: طی پنج سال گذشته حجم مراجعات به بانک حدود 50 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: چگونگی تغییرات بانکی باید به مردم اطلاع رسانی شود و سطح معلومات مردم باید ارتقا پیدا کند.

منصور نقیبی در ادامه با تشریح چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی، ادامه داد: اولین عامل برای تعین نرخ سود بانکی تورم است.

رئیس کل شعب بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای تعین نرخ سود بانکی به موارد تورم، نرخ بازده بازار، نرخ ریسک، حق الوکاله بانکی(هزینه های سیتم بانکی) توجه می شود.