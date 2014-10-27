اولتیماتوم ارتش لبنان به تروریست های فراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از افراد مسلح فراری خواست که خود را تحویل دهند زیرا ارتش آنها را در مخفی گاههایشان کشف و تحویل قانون می دهد.

در این بیانیه از تروریستها خواسته شده است که از تحولات عبرت بگیرند زیرا پایگاهی برای آنها نیست و کسی از آنها حمایت نمی کند.

از سوی دیگر احمد میقاتی از تروریستها بازداشت شده از سوی ارتش لبنان اعتراف کرد که قصد اجرای طرح تروریستی داشته است تا مناطقی را تحت کنترل داعش قرار دهد.

وی به اطلاع داشتن شادی المولوی و اسامه منصور از عناصر تروریستی تکفیری از این موضوع اشاره کرد.

این درحالی است که ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفت: ارتش فقط حامی لبنانی هاست.

خبرگزاری آناتولی از تعویق مجدد اعدام نظامی لبنانی دربند جبهه تروریستی النصره از سوی این جبهه خبر داد.

رسانه های لبنانی از حمله چهار فرد مسلح به بیمارستان مرتضی در بعلبک لبنان خبر دادند که در نتیجه آن طبقه دوم بیمارستان آسیب دید.