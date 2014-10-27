دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده منواکسیدکربن نسبت به روز گذشته درهمین ساعت کاسته و بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون افزوده شده است .
به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه ، مسعودیه ، پاسداران ، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی شریف و سوهانک به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری در پاره ای نقاط غبار محلی می باشد . به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.
حسینی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی ، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.