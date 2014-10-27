دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه­های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده منواکسیدکربن نسبت به روز گذشته درهمین ساعت کاسته و بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون افزوده شده است .

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه ، مسعودیه ، پاسداران ، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی شریف و سوهانک به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری در پاره ای نقاط غبار محلی می باشد . به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

حسینی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی ، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.