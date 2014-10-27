به گزارش خبرگزاری مهر، براساس داده های مراکز اقتصادی جهان و به رغم رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، میزان سرمایه گذاری خارجی در آفریقا در سال 2014 به حدود 80 میلیارد دلار می رسد.

علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به حمایت های ویژه و جوایز صادراتی اتیوپی برای سرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکت های ایرانی گفت: واگذاری زمین با سرمایه گذاران خارجی با اجاره بهای بسیار پایین و قراردادهای 45 ساله یکی از حمایت های مقامات اتیوپی از سرمایه گذاران خارجی است.

وی حمایت دوم اتیوپی از سرمایه گذاران خارجی را معافیت های مالیاتی و گمرکی از سرمایه های وارد شده به این کشور برشمرد و تصریح کرد: دولت اتیوپی تمام تجهیزات وارداتی و محصولات تولیدی سرمایه گذاران خارجی در خاک خود را از زمان آغاز بکار سرمایه گذاران به مدت 5 سال از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی معاف می کند.

سفیر ایران در اتیوپی گفت: در این شرایط سرمایه گذاران خارجی حتی می توانند محصولات تولیدی خود را در این کشور بدون پرداخت هیچگونه مالیات یا عوارضی، از این کشور صادر کنند.

وی تاکید کرد: اتیوپی عضو جامعه اقتصادی شرق و جنوب آفریقا (کمیسا) با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر است و به همین دلیل، تمام سرمایه گذاران خارجی حاضر در اتیوپی می توانند محصولات تولیدی خود را در این کشور ، بدون پرداخت عوارض گمرکی به همه کشورهای عضو این جامعه اقتصادی صادر کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایرانی محصولات گاز، نفت و پتروشیمی هم اعلام کرد شرکت های خصوصی ایرانی فعال در زمینه تاسیس پالایشگاه نفت، در آفریقا و داخل ایران 20 پالایشگاه می سازند.

به گفته وی، قرارداد ساخت 9 پالایشگاه در ایران و 11 پالایشگاه در آفریقا و آسیا به امضا رسیده است. پالایشگاه پیشنهادی شرکت های ایران توان پالایش دو تا 20 هزار بشکه نفت در شبانه روز را خواهند داشت. ساخت هر پالایشگاه 40 میلیون دلار هزینه در برخواهد داشت.

مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا هم با تاکید بر اینکه کشورهای آفریقایی رشد اقتصادی 5 و نیم درصدی را تا پایان سال بعد تجربه خواهند کرد ، گفت: سرمایه گذاران ایرانی که سابقه خوبی در آفریقا دارند ، می توانند در سرمایه گذاری های مربوط در زیرساخت های کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کنند و از سودهای سرشار آن به ویژه در بخش انرژی در آفریقا بهره مند شوند.

به گفته کارشناسان و مقامات اتحادیه آفریقا، بالا بودن هزینه های حمل و نقل، نبود شبکه های مناسب راه آهن، امکان جابه جایی و سرمایه گذاری را در آفریقا سخت تر کرده است و کشورهای آفریقایی در این زمینه نیز آماده سرمایه گذاری شرکت های خارجی هستند و سودآوری آن هم صد در صد تضمین شده است.

محمد فرجی سفیر ایران در آفریقای جنوبی هم با اشاره به روابط بیش از 20 ساله سیاسی و اقتصادی ایران با آفریقای جنوبی بر ضرورت حضور پررنگتر شرکت های ایرانی برای افزایش همکاریهای اقتصادی با فعالان و بخش های مختلف آفریقای جنوبی تاکید کرد.

وی گفت: بخش های مختلف این کشور در جنوب آفریقا در دوره جدید روابط ایران و آفریقای جنوبی، مشتاقانه پذیرای سازندگان ایرانی هستند و با تشکیل شورای تجاری دو کشور، امید داریم این روند سرعت بگیرد.

کشورهای آفریقایی با داشتن 120 میلیارد بشکه نفت، کم کم به یکی از تولیدکنندگان مهم جهانی نفت هم تبدیل می شوند. اکنون آمریکا ، انگلیس و فرانسه با 92 میلیارد یورو سرمایه گذاری، پیشتازان سرمایه گذاری در آفریقا هستند.

در این میان، بخش معادن کشورهای آفریقایی با سود سرشار ، هدف اصلی سرمایه گذاران خارجی است اما سرمایه گذاران آفریقایی که عمدتا از نیجریه و آفریقای جنوبی هستند در بخش های مالی و بانکی، ساخت و ساز و طرح های مخابراتی سرمایه گذاری کنند.

براساس آمارهای آنکتاد، میزان سرمایه گذاری های چین، برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا تا الان به 86 میلیارد یورو رسیده است.

ایران با داشتن ظرفیت های بالای تکنولوژی و خدمات فنی مهندسی می تواند در صورت تحرک جدی تر و اولویت دار کردن سیاست خارجی برای حضور پُر رنگ تر در قاره آفریقا، کارهای بزرگی انجام و زمینه موفقیت خود را در مناقصه های بزرگ اقتصادی آفریقا، بیش از پیش افزایش دهد.