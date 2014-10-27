اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای سومین گام طرح تحول نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری ظهر امروز در جلسه ای با حضور معاون نظام پزشکی کشور و روسای کلینیک و بیمارستان های خصوصی اصفهان در جلسه ای که به منظور رعایت تعرفه مصوب و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در خانه پزشک اصفهان برگزارشد، اظهار کرد: بهتر اجرا شدن این تشکیلات نظارتی و اجرای صحیح کتاب ارزش‌های نسبی از جمله اهداف تشکیل این جلسه است.

وی افزود: برنامه تحول نظام سلامت با حمایت و همکاری مجلس، قوه قضائ7یه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و خیلی از ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط آغاز شد و این حرکت ملی و سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی تنها به دلیل خدمت به مردم کشورمان و ارتقای جامعه پزشکی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: استان اصفهان نیز در این برنامه بیش از ۱۵۰میلیارد تومان هزینه کرده تا به یاری خدا با رفع اشکالات موجود و با همفکری و همکاری و استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات همکاران، به عنوان استان پیشرو و پیشگام در بحث ارائه خدمات بر اساس برنامه تحول نظام سلامت عمل کند.

اعلام آمادگی همه ارگان های استان اصفهان برای اجرای طرح تحول نظام سلامت



دبیر اجرایی این طرح نیز در این همایش به ارائه گزارشی در مورد ستاد اجرایی استان در این طرح پرداخت و گفت: پس از ابلاغ دستور العمل، ستاد اجرایی برنامه و دبیرخانه مذکور در استان اصفهان تشکیل شد و مسئولین، کارشناسان تعرفه‌ها و مدارک پزشکی تعیین شدند.

محمد ایقائی بیان داشت: با کمک ریاست دانشگاه، امکانات در اختیار ستاد قرار داده شد و پس از آن جلسات مختلفی را با رؤسای بیمه‌های خصوصی، انجمن‌های علمی گروه پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و انجمن صنفی بیمارستان‌داران برگزار و طرح مذکور توجیه و اطمینان از پرداخت مبالغ و انجام تعهدات توسط بیمه‌ها حاصل شد.

وی افزود: در حال حاضر، همه جامعه پزشکی استان اصفهان برای حمایت و همکاری با این طرح اعلام آمادگی کرد و امیدوار هستیم با همکاری همه جانبه مسئولین و همکاران به هدف اصلی ستاد که همان خدمت رسانی به مردم است دست یابیم.