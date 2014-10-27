همبستگی کامل سوریه با ارتش و ملت لبنان علیه تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، علی عبدالکریم علی سفیر سوریه در لبنان گفت: مقامات سوریه همبستگی کامل خود را با لبنان، ملت و مردم و دولت آن برای نابودی تروریستهای تکفیری و پیروزی علیه آنها اعلام می دارد.

وی افزود: ما از توان ارتش لبنان و مردم آن و همسویی سوریه و لبنان برای نابودی تروریسم تکفیری و غلبه بر آن اطمینان داریم.

وی درباره هماهنگی میان ارتش لبنان و سوریه در مقابله با تروریسم بیان کرد: مقامات سوریه از روز اول اعلام کرده اند که خطری که دو کشور را تهدید می کند رژیم اسرائیل است. دیدگاه ما با لبنان درباره این خطر یکسان است. آنچه لبنان را تهدید می کند سوریه را نیز تهدید می کند و از این رو هماهنگی کاملی میان سوریه و ارتش لبنان وجود دارد زیرا مقامات سوریه حامی ارتش لبنان برای دفع خطر تروریسم تکفیری هستند.