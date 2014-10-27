دستاوردهای پارک علم‌ و فناوری خراسان رضوی بیانگر ظرفیت بالای توان جوانان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستاوردهای مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک علم و فناوری، ضمن ایجاد افتخار و غرور ملی، ترسیم‌گر امید به آینده‌ روشن کشور است.

وی افزود: حضور فعال جوانان در عرصه‌های مختلف علم و فناوری، حکایت از افقی روشن در حوزه فناوری دارد.

استاندار خراسان رضوی دستاوردهای پارک علم و فناوری را بیانگر ظرفیت بالای هوشی و توان عظیم جوانان ایرانی دانست و تصریح کرد: بر همین اساس از مدیران دستگاه های مختلف درخواست کرده ایم که ضمن بازدید از مجموعه‌های مختلف پارک علم و فناوری خراسان، در حوزه فعالیت خود ظرفیت‌سازی کنند.

رشیدیان با بیان اینکه بسیاری از مسئولان جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف علم و فناوری اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: امیدواریم با تعامل هر چه بیشتر با صنعت و فناوری، بتوانیم نیازمندی های استان را در حوزه توسعه و پیشرفت فناوری بر طرف ساخته و شاهد بهره برداری بیش از پیش صنعت و فناوری های فرهنگی استان باشیم.