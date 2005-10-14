براي تعالي نفس بايد در مسير عشق به ذات باريتعالي گام برداشت// دشمنان اسلام امروز قدرتي پوشالي و تهي هستند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، حجت السلام و المسلمين احمد علم الهدي امام جمعه مشهد در خطبه هاي اين هفته با اشاره به منطق فطري خداپذيري در وجود انسانها گفت : حتي اگر به زبان نيز خداوند انكار شود اما در باطن و حقيقت خداوند قابل درك و لمس است .

وي سير عرفان و سلوك در طريق الهي را داراي سه مرحله دانست وافزود : در ابتدا با تخليه غير خدا خود را براي تهذيب نفس آماده مي كنيم ودر مرحله پاياني به تجلي عشق خداوند مي رسيم ودر اين مرحله است كه غير از خداوند هيچ نشاني در دل بنده مومن يافت نمي شود .

وي ادامه داد : امروز سد پكپارچه دشمنان اسلام در مقابل ايدئولوژي عظيم اسلامي انقلاب ما قد علم كرده واين آغاز بدبختي جهان كفر است زيرا در راهي قرار گرفته اند كه از شكست ونابودي ايران اسلامي كاملا نااميد شده اند .

علم الهدي در خصوص جايزه صلح نوبل تصريح كرد :روزگاري براي شهادت فلسطيني ها و خوش خدمتي در مقابل اسرائيل اين جايزه به عرفات داده شد و زماني نيز به يك زن لائيك ايراني داده شد كه هدفش مبارزه با قوانين اصيل اسلامي بود.

وي ادامه داد : امروز اين جايزه به البرادعي داده شد كه در چند سال اخير به هر نحو ممكن ملت ودولت ما را از دستيابي به انرژي هسته اي محروم كرده و كشور ما را به بازي داده است وامروز مزد خوش خدمتي خود را از آمريكا دريافت مي كند .

خطيب نماز جمعه مشهد گفت : البرادعي پس از دريافت جايزه گفته اميدوارم ايراني ها ارزش و اهميت اين جايزه را درك كرده باشند و اين جايزه نشان مي دهد كه جامعه بين الملي به آژانس اعتماد كرده است و مي خواهد اين پرونده و پرونده كره شمالي به دست آژانس بسته شود .

علم الهدي با اشاره به سالروز رحلت حضرت خديجه بيان داشت : خديجه پايگاه قدرت وبستر آرامش پيامبر (ص) در بحرانها بود وخود پيامبر رسالت را منهاي خديجه قائل به پيشرفت نمي دانست .