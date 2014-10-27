دو لاله بی نشان دوران دفاع مقدس در دانشگاه آزاد گرمسار آرام گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از ماه محرم، پیکر پاک و مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس با اقامه نماز و در میان حزن و اندوه استقبال کنندگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به خاک سپرده شدند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در مراسم تدفین این دو شهید ضمن بیان اینکه خدا را شاکریم که به ما این سعادت را عطا کرد که در ماه محرم میزبان این دو بزرگوار باشیم، گفت: امروز ما میزبان خانواده شهدا و خیل مشتاقان این دلاورمردان جبهه های حق علیه باطل در زمانی هستیم که مولا و اربابمان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) به دشت کربلا رفت و ما میزبان این دو عزیز سفرکرده از کربلای هشت سال دفاع مقدس هستیم.

دکترطاهره میرساردو افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار برخود می بالد و میزبانی از این دلاور مردان را افتخاری برای خود می داند، هر چند که این کمترین کاریست که ما برای آنها و شادی دل خانواده شهدا می توانیم انجام بدهیم.

وی تصریح کرد: درماه پیروزی خون بر شمشیر، ماهی که به فرموده مقام معظم رهبری سرتاسرعبرت است برای آنانی که می خواهند عبرت بگیرند، از خداوند می خواهیم به شرف و عزت خون امام حسین(ع) و یارانش ما را از رهروان راه خود و منتظران واقعی حضرت مهدی موعود (عج الله) قرار دهد.

مراسم عزاداری، استقبال از دو شهید گمنام توسط هیئت محبان اهل بیت (ع) و نوحه سرایی از دیگر برنامه های این مراسم بود.