درهاي تيمچه ناسار سمنان به روي مردم گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين بحرالعلومي ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان اظهار داشت: تيمچه ناسار سمنان واقع در تكيه ناسار با آغاز ماه محرم و براي بهره برداري از اين مكان تاريخي برای ويژه برنامه‌هاي ايام سوگواري سيدالشهداء(ع) و ... به روي عموم گشوده شد.

وي گفت: جمع‌آوري حدود ۱۴ متر مربع قسمت فلزي تيمچه و برگرداندن به حالت اصلي خود با مرمت و بازسازي بخش‌هاي تخريب شده، ساخت و نصب درهاي چوبي ورودي، آجر فرش كف و اندود ديوارهاي جانبي تيمچه، جمع آوري كابل‌ها، لوله‌هاي گاز و آب از منظر تيمچه از جمله فعاليت‌هاي انجام شده براي مرمت و بهسازي تيمچه ناسار است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان با قدرداني از يكي از مالكان مغازه‌هاي تيمچه به دليل اهداي ۱۴ متر مربع از فضاي مغازه خود به نفع اداره كل براي مرمت اين بناي تاريخي اظهار داشت: اين امر نشانگر توجه اين مالك به فرهنگ و تاريخ اين منطقه است.

بحرالعلومی حمايت مادي و معنوي اين مالك از اجراي طرح مرمت و بهسازي تيمچه ناسار را در بازگشايي درهاي اين تيمچه به روي مردم بسيار موثر دانست.

وی با یادآوری اینکه تاريخ ساخت تكيه ناسار و تيمچه ناسار سمنان واقع در اين تكيه به دوره قاجار برمي‌گردد، گفت: تكيه محل برگزاری مراسم سوگواری پیشوایان دین بویژه سوگواریهای ماه محرم و اجرای تعزیه است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان با بیان اینکه طبقه پائین تکیه ناسار را تعدادي مغازه تشکیل می‌دهد و طبقه بالای آن ایوانهایی برای تماشای مراسم تعزیه است، افزود: تيمچه به معنى کاروانسراى کوچک است و در دوره‌هاى معاصر به‌ کاروانسراها يا سراهاى کوچک و سرپوشيده گفته مى‌شود و فضاى تيمچه‌ها نسبت به کاروانسراها از لحاظ اقتصادى گرانتر بوده و براى عرضه اجناس ارزان قيمت استفاده نمى‌شده است.

تيمچه ناسار به شماره ۵۶۵۶ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.