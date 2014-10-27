به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پارسه از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و حاشیه‌هایی را در پی داشت:

* پس از زدن گل پارسه به استقلال در دقیقه 9 امیر قلعه‌نویی در کنار زمین با فریادهای بلندش عصبانیت خود را به مدافعان استقلال نشان داد.

* حدود هزار و 500 نفر در ورزشگاه حضور داشته و تیم محبوب خود را تشویق می‌کردند.

* حنیف عمران‌زاده که پس از مدت‌ها مصدومیت امروز در لیست 18 نفره استقلال قرار گرفته بود، توسط اندک طرفداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* امیرحسین صادقی، میلاد شیخ فخرالدینی و مهدی کریمیان به نیمکت پارسه رفته و با سرمربی این تیم خوش و بش کردند.

* علی کریمی، مارکار آقاجانیان، نکو، رضا رجبی، ادموند اختر و آرش برهانی در جایگاه ویژه حضور داشته و به تماشای بازی نشستند.

* قبل از شروع دیدار، قلعه‌نویی به سمت نیمکت پارسه رفت و چند لحظه‌ای با بهمن عابدینی خوش و بش کرد.

* تعدادی از هواداران حاضر در ورزشگاه از خبرنگاران می‌خواستند که خواسته آنان را برای پخش مستقیم دیدارها به گوش مسئولین صدا و سیما برسانند.

* صمد مرفاوی سرمربی پیشین استقلال و فعلی تیم صبای قم با حضور در ورزشگاه، این بازی را از نزدیک تماشا کرد و مطالبی را هم برای خود یادداشت می‌کرد.