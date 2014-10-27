۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

نتایج انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام شد

انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در دور اول به حد نصاب رسید و نتایج آن مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول انتخابات ناشران و کتابفروشان تهران از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح امروز تا ساعت  16 امروز دوشنبه 5 آبان  برگزار شد.
از مجموع 1025 عضو اتحادیه، 409 نفر در این انتخابات مشارکت کردند و در نتیجه انتخابات از حد نصاب فراتر رفت و نتایج آن به شرح زیر اعلام شد:
1-    محمود آموزگار با 251 رای
2-    محمدرضا توکل صدیقی با 226 رای
3-    مسعود پایدار داریان با 196 رای
4-    محمد مهدی فخری زاده با 193 رای
5-    هومان حسن پور با  190 رای    
6-  فتح الله فروغی دهکردی با 181 رای
7- یحیی دهقانی ب ا  171 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخابت شدند.

همچنین مرتضی احمد آخوندی با 168 رای، فرهاد تیمور زاده با 167 رای و زهره حسین زادگان با 157 رای به عنوان سه عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. 

از سوی دیگر سید عباس حسینی نیک با 213 رای به عنوان بازرس اصلی و مهدی صادقی صادق آبادی با 88 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخابات شدند.

بر اساس این گزارش به زودی و در اولین جلسه اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس ، نواب رئیس، دبیر و خزانه دار و دبیر این اتحادیه انتخاب و معرفی خواهند شد.

 

