نتایج انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول انتخابات ناشران و کتابفروشان تهران از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح امروز تا ساعت 16 امروز دوشنبه 5 آبان برگزار شد.

از مجموع 1025 عضو اتحادیه، 409 نفر در این انتخابات مشارکت کردند و در نتیجه انتخابات از حد نصاب فراتر رفت و نتایج آن به شرح زیر اعلام شد:

1- محمود آموزگار با 251 رای

2- محمدرضا توکل صدیقی با 226 رای

3- مسعود پایدار داریان با 196 رای

4- محمد مهدی فخری زاده با 193 رای

5- هومان حسن پور با 190 رای

6- فتح الله فروغی دهکردی با 181 رای

7- یحیی دهقانی ب ا 171 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخابت شدند.

همچنین مرتضی احمد آخوندی با 168 رای، فرهاد تیمور زاده با 167 رای و زهره حسین زادگان با 157 رای به عنوان سه عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

از سوی دیگر سید عباس حسینی نیک با 213 رای به عنوان بازرس اصلی و مهدی صادقی صادق آبادی با 88 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخابات شدند.

بر اساس این گزارش به زودی و در اولین جلسه اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس ، نواب رئیس، دبیر و خزانه دار و دبیر این اتحادیه انتخاب و معرفی خواهند شد.