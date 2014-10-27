پردیس کشاورزی کرج در طرح تفضیلی ویژه دیده شود/ پارک های علمی نباید در تغییرات شهری نابود شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمیدطهایی صبح دوشنبه در رأس هیئتی از معاونان و مشاوران، بازدیدی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج داشت.

وی ضمن بازدید از موزه جانورشناسی، در نشست مشترک روسا و اعضای هیئت علمی این دانشگاه نیزحضور یافت و پیرامون گسترش تبادلات علمی و تحقیقاتی پژوهشگران این مرکز جهت بهره مندی در مسیر توسعه استان به بحث و تبادل نظرپرداخت و گفت: یافته های علمی این مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی باید در جامعه نیز کارساز باشد و با دستیابی به تازه ترین تحقیقات، این تفکر و اندیشه ای نیز وجود داشته باشد که چگونه میتوان از این رهاوردهای علمی در داخل استان استفاده کرد.

اجرای طرح احداث دهکده سلامت در محدوده کرج و ساوجبلاغ

وی با اشاره به ظرفیت های غنی این مرکز علمی در استان؛ از طرح " احداث دهکده سلامت" در البرز سخن به میان آورد و افزود: احداث دهکده سلامت در محدوده کرج و ساوجبلاغ که به زودی کلید خواهد خورد ، ویترینی برای عرضه آخرین دستاوردهای حوزه کشاورزی نیز خواهد بود و نام دانشکده پردیس کشاورزی را بعنوان الگویی در کشور برند سازی خواهد کرد.

مهندس طهایی همچنین از شهرستان اشتهارد نیز یاد کرد و ادامه سخنان خود را به این موضوع اختصاص داد که باید از آخرین یافته های تحقیقاتی در حوزه کشاورزی بمنظور مهار ریزگردها نیز استفاده کرد.

بهره مندی از ایده های صاحبنظران در تکمیل سند آمایش سرزمین

استاندار البرز از اساتید و هیئت علمی این دانشگاه نیز دعوت بعمل آورد تا با ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود در اتاق فکر راهبردی استان صاحب نظر باشند.

.وی افزود: طرح آمایش سرزمینی استان نیز در حال تدوین است و از کلیه ایده ها و طرح های محققان در جهت تکمیل و غنی شدن این طرح کلان که نقش محوری در توسعه استان دارد بهره مند خواهیم شد.

پردیس کشاورزی نباید در طرح تفضیلی مورد اجحاف قرار گیرد

مهندس طهایی همچنین با اشاره به اینکه نباید به پردیس کشاورزی با این سبقه غنی در طرح تفضیلی اجحاف شود، گفت: تغییرات شهری در گذر زمان اتفاق می افتد اما مراکزی همچون پردیس کشاورزی که پارک های علمی این شهر هستند نباید در تحولات و توسعه شهری از بین بروند.

وی افزود: طرح تفضیلی شهر کرج در حال تغییر است و تغییر کاربری ها نیز در شورای برنامه ریزی استان تصویب و پس از آن به شورای عالی شهرسازی کشور جهت تصمیم گیری ارجاع داده خواهد شد.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر موضوع تخریب بخشی از زمین های مربوط به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح زیرگذر و تونل مهرویلا، به موضوع مورد مناقشه شهرداری کرج و مسئولان این دانشگاه تبدیل شده است.