استفاده از سیستم سنتی نظارتي و مديريتي در ادارات باعث افزايش فساد مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی بعدازظهر دوشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری استان که با موضوع امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد، گفت: خوشبختانه در زمینه کاهش ناهنجاری های اجتماعی و ترویج معروفات اقدامات تاثیرگذاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه سلامت اداری مسئله ای مهم و مورد توجه در تمامی سیستم ها و حکومت هاست،عنوان کرد: بقای هر حکومت بستگی به سلامت اداری موجود در آن نظام دارد.

وی اظهار داشت: اساس امنیت، بهره وری و کارآیی و خروجی که باعث پیشرفت ورفاه کشور می شود در سلامت اداری نهفته است.

معاون سازمان های نظامی و قضایی ستاد احیای امربه معروف ونهی از منکر کردستان سلامت اداری را موجب ایجاد نشاط و رقابت سالم خواند و افزود: فساد اداری منجر به هدر رفتن انرژی و سستی سازمان و نهادهای اداری و ایجاد مشکلات عدیده ای برای نظام می شود.

گروسی با اشاره به اینکه سلامت اداری شاخص توسعه یافتگی و یا عقب افتادگی جوامع مختلف است، ادامه داد: کمیته ای در سازمان ملل سالیانه وضعیت سلامت اداری در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهند.

وی عنوان کرد: عوامل مختلفی فساد اداری را ایجاد می کنند که از جمله آنها می توان به عدم آشنایی به قوانین، تفاوت حقوق و دستمزد، نداشتن آگاهی از سیستم، بی کفایتی کارمند ومدیر، شاغل گرایی، پراکندگی و گستردگی فضای اداری، عدم اطلاع رسانی به موقع، عدم ثبات مدیریت و ضعف سازوکارهای نظارتی اشاره کرد.

وی یکی از مسیرهایی که فساد اداری را مسدود می کند را عدم استفاده از سیستم سنتی در ادارات ذکر کرد وافزود: ایجاد سیستم ارتباط رسمی و به روز از راهکارهای مقابله با فساد اداری است.

معاون سازمان های نظامی و قضایی ستاد احیای امربه معروف ونهی از منکر کردستان بیان کرد: عدم آگاهی واطلاع کافی مردم از شرح وظایف سازمان های مختلف هم زمینه ایجاد فساد اداری را به دنبال دارد.

گروسی اظهار داشت: متاسفانه بانک اطلاعاتی اموال در تعدادی از سازمان ها ونهادهای اداری استان هنوز وجود ندارد و این مهم بایستی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی عنوان کرد: متاسفانه درسنوات گذشته پروژه هایی در سطح استان شروع و اجرایی شده که مشکل حقوقی آنها برطرف نشده بود و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی برای مدیران کنونی تعدادی از دستگاه های اجرایی استان شده است.

وی به مدیران استان هم توصیه هایی کرد و گفت: مطالعه دقیق منشور حکومتی امام علی(ع)، قانون منع مدیران در معاملات دولتی، فرمان هشت ماده ای رهبری به روسای سه قوه، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، برنامه پنج ساله توسعه کشور و قانون ارتقای سلامت اداری از جمله موارد مهمی است که مدیران دستگاه های اجرایی باید به آنها آگاهی داشته باشند.

در پایان این جلسه از طرف ستاد احیای امربه مهروف ونهی از منکر استان از فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان، فرمانده نیروی انتظامی استان، معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس استان، نماینده ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان، رئیس عقیدتی لشکر 28 پیاده کردستان، و جمع دیگری از فعالان امربه معروف ونهی از منکر تقدیر شد.