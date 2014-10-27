مشارکت در بازسازی های زلزله ۹۱ پاسخی به کمک های ملت ایران در سونامی ژاپن است

به گزارش خبرنگار مهر، "کوجی هانه دا" بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه شهید دایلاری اهر با ابراز امیدواری در خصوص مفید بودن این مکان آموزشی در آینده کودکان و تحصیل علم و دانش آموزان این منطقه گفت: این مدرسه استاندارد و ضد زلزله با مشارکت کشور متبوعم ساخته شده که و همانگونه که ملت ایران در سونامی ژاپن به ما کمک کردند، وظیفه ما بود که در زلزله ایران مشارکت کنیم.

سفیر ژاپن در ایران با اشاره به وقوع سونامی سه سال پیش در این کشور یادآور شد: در آن زمان ملت و دولت ایران بلافاصله به کمک مردم ژاپن شتافتند و با تهیه غذاهای ایرانی و سایر کمک ها، مردم آسیب دیده در سونامی ژاپن را تنها نگذاشتند و در واقع اقداماتی مانند ساخت این مدرسه تشکری در مقابل این اقدام نوع دوستانه ایرانیان است.

هانه دا در پایان با بیان اینکه در ابتدا قرار بود دولت ژاپن در راستای کمک انسان دوستانه به مردم مناطق زلزله زده ایران در ارسباران تعدادی کانکس اسکان موقت در اختیار آنها قرار دهد، افزود: بنا به صلاحدید مسئولان هلال احمر و آموزش و پرورش مقرر شد اعتبار در نظر گرفته شده در ساخت مدرسه مناطق زلزله زده هزینه شود که امروز شاهد بهره برداری و استفاده دانش آموزان از این مدرسه هستیم.

گفتنی است مدرسه ۹ کلاسه مشارکتی شهید دایلاری اهر با صرف اعتباری معادل ۲۱ میلیارد ريال در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۷۰ متر مربع و توسط پیمانکار مجرب ایرانی و در کمتر از چهار ماه به بهره برداری رسیده که از این مبلغ ۱۴ میلیارد ريال توسط کشور ژاپن و هفت میلیارد ريال آن نیز از سوی این سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور تامین شده و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.