به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه گسترش فولاد ، جمشید خطیبی در آستانه دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور و مصاف با تیم تراکتورسازی، اظهار داشت: این دیدار نیز همچون سایر مسابقات است و تیم ما نیز برای کسب امتیاز راهی میدان خواهد شد.

خطیبی خاطرنشان کرد: گسترش فولاد تبریز در فصل جاری لیگ برتر بواسطه شرایط قرعه کشی مسابقات، افت و خیز های زیادی را شاهد بوده ولی هرگز از هدف تعیین شده خود عدول نکرده است و همواره درصدد بهبود بخشیدن به وضعیت تیم و ارتقا جایگاه بوده ایم و خوشبختانه در حال حاضر از وضعیت حاکم بر تیم رضایت داریم و به آینده امیدواریم.

قائم مقام باشگاه گسترش فولاد تبریز در ادامه افزود: متاسفانه مسایل داوری نیز در چنین وضعیتی، ناملایمتی های زیادی را برای ما به همراه داشت و ضربه های زیادی را از این جهت متحمل شدیم که اگر چنین نمی شد، مطمئناً شرایط تیم ما بهتر از این بود.

خطیبی در ادامه اظهاراتش به ذکر دو نمونه از این موضوع در بازی های اخیر گسترش فولاد اشاره کرد و گفت: در بازی مقابل پدیده در لیگ برتر، دو پنالتی ما به اذعان کارشناسان، نادیده گرفته شد. پس از آن نیز در دیدار برابر صبا قم، ابهام سالم بودن گل این تیم نیز برطرف نگردید و در نهایت عدالت مورد انتظار محقق نشد.

وی با اشاره به هدف اصلی توسعه ورزش ابراز داشت: در پایان هر رقابت، برنده و بازنده معرفی می شود و همین امر عامل جذابیت آن است، ولی بایست این اصل اساسی را نیز مدنظر داشت که روح پاک ورزش، تعالی دهنده ارزش های انسانی است و باید جملگی عوامل دست اندرکار، به بروز بیش از پیش آن اهتمام ورزند.

قائم مقام باشگاه گسترش فولاد تبریز، دیدار دربی را نماد و ویترین هر رشته ورزشی در سطح اول آن عنوان داشت و گفت: فوتبال بعنوان محبوب ترین رشته ورزشی، توجه های زیادی را در میان اذهان عمومی به خود جلب می کند و بی شک، فرصت مناسبی را جهت حرکت در راستای تعالی ارزش ها فراهم می سازد.

جمشید خطیبی در ادامه گفته هایش افزود: از همین رو، همانگونه که پیش تر بیان گردید، کمک به اجرای هر چه بهتر این امر وظیفه همه ما است و هر کدام در جایگاه خود باید تلاش مان را بکار گیریم و از مسئولان برگزاری مسابقات و بخصوص از کمیته محترم داوران نیز انتظار می رود که با در نظر گرفتن شرایط، بهترین انتخاب را برای قضاوت این دیدار داشته باشد تا شاهد زیباترین جلوه فوتبال باشیم.

خطیبی، دیدار گسترش فولاد و تراکتورسازی را ، نمایش جلوه فوتبال تبریز در سطح اول کشور قلمداد کرد و گفت: تردیدی نیست که هدف هر دو تیم در وهله اول، ارایه بازی زیبا و جوانمردانه برای نمایش شایستگی های فوتبال تبریز خواهد بود و برای هواداران فهیم مان نیز همین موضوع با اهمیت است به واقع برای آنان،" آذربایجان تیملری فرق المز رهلری".