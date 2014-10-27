نیازهای فرهنگی اردبیل در قالب راهبرد مشخص برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی فرهنگی تصریح کرد: ترکیبی از اندیشمندان و دستگاه های اجرایی می توانند در مدت یک هفته مهمترین نیازهای فرهنگی استان را استخراج کنند.

وی افزود: نیازها و برنامه ها بر اساس بررسی قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها می تواند در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی در عرصه فرهنگ نباید گرفتار پراکنده گویی باشد، ادامه داد: باید بر اساس اسناد و برنامه های راهبردی اقدام کرد تا مشکلات به حداقل برسد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تاکید دارد که در ادامه می توان ابعاد بومی و کشوری برنامه ها را استخراج کرد و بر اساس آن برنامه ها را به فاز اجرا برد.

حجت الاسلام ستوده تصریح کرد: در وضعیت فعلی تاثیر پذیری از حالت فیزیکی به حالت مجازی متمایل است و فضای مجازی تاثیر گذارترین در عرصه اطلاع رسانی است.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد مردم ایران از اینترنت و اینترانت استفاده می کنند، ادامه داد: در چنین وضعیتی برنامه ها باید به سمت مدیریت فضاهای مجازی گام بردارد.

وی با بیان اینکه در استان دستگاه های فرهنگی در اجرای برنامه ها همپوشانی دارند، افزود: علاوه بر این برنامه ها جزیره ای بوده و گاها در خروجی تاثیر گذار است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان معتقد است کار تیمی در حوزه برنامه های فرهنگی استان نیازمند تقویت است.

آسیب شناسی مشکلات فرهنگی اردبیل در اتاق های فکر

در این جلسه همچنین مشاور استاندار اردبیل در امور روحانیت هدف از برگزاری چنین جلساتی را طرح دیدگاه های مختلف در خصوص مشکلات و مسائل فرهنگی عنوان کرد.

حجت الاسلام عبدالله حسنی با بیان اینکه در کنار شورای فرهنگ عمومی اتاق فکر آسیب شناسی مشکلات فرهنگی تشکیل شده است، ادامه داد: در این جلسات مسئولان دیدگاه ها و اقدامات خود در حوزه فرهنگ سازی دینی را ارائه داده و به طرح دیدگاه ها می پردازند.

وی برآیند جلسه اول را طرح هشت سوال عنوان کرد و گفت: در این سوالات بررسی می شود یک دستگاه اجرایی در راستای فرنگ سازی دینی چه اقداماتی اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت اسلامی است، اضافه کرد: با این وجود خروجی برنامه های فرهنگی مطلوب نیست و در خود استان مشکلاتی نیازمند بررسی و هم اندیشی است.

حجت الاسلام حسنی معتقد است در این جلسات باید موانع اجرای بهینه برنامه های فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و راهکار مشکلات و معضلات هم اندیشی شود.