به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاح باباجان دوشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه 9 کلاسه شهید دایلاری اهر، زلزله سال 91 ارسباران را با وجود صدمات وارده به این منطقه موجب توسعه و پیشرفت آن عنوان و تصریح کرد: به برکت تأکیدات مقام معظم رهبری، اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی و همت دولتمردان و ملت نوع دوست و مردم مناطق زلزله زده بازسازی در این منطقه سرعت گرفت و امروز شاهد زندگی با نشاط همراه با رشد و توسعه در ابعاد مختلف در نقاط زلزله زده اهر هستیم.

وی در ادامه از بازسازی اکثر زیرساخت ها امور زیربنایی آسیب دیده در زلزله سال 91 خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده و توجه ویژه دولت، اکنون مردم منطقه از خدمات ارزشمندی بهره مند هستند که امیدواریم با تعامل مسئولان شهرستان بزودی شاهد به بارنشستن تلاش های انجام شده در بحث اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه مراکز صنعتی و خدماتی و اشتغال جمع قابل توجهی از جوانان دراین کارگاه ها و طرح های تولیدی باشیم.

زلزله ارسباران موجب عمران و آبادانی مناطق شهری و روستایی اهر شد

مدیرکل ستاد مدیریت بحران آذربایجان شرقی نیز در این آئین، کارهای انجام شده در عمران و آبادانی مناطق زلزله زده ارسباران را بسیار قابل توجه عنوان و خاطر نشان کرد: با گذشت دو سال و دو ماه از زلزله، اکثر اماکن روستایی و تأسیسات و امکانات زیربنایی ساخته شده و با حمایت های لازم مردم منطقه از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره مند شده اند.

خلیل ساعی در پایان تاکید کرد: تبادل همکاری های انسان دوستانه مابین دولت ها یک اقدام پسندیده و قابل تقدیر است که بر همین اساس باید از عملکرد دولت ژاپن درمشارکت برای بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران و ساخت مدرسه 9 کلاسه شهید دایلاری اهر تقدیر کرد.