کشف و ضبط 30 قطعه پرنده وحشي در بازار پرندگان خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرانزاده با اعلام این خبر گفت: طی عملیات گشت وپایش روز گذشته ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در بازار خرید و فروش پرندگان خلیج در بزرگراه آزادگان 30 پرنده وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با هماهنگي و اخذ دستور لازم از مراجع قضايي و همچنین با همكاري كلانتري 151 يافت آباد اجرا شد، افزود: ماموران در این عملیات بعد از مطلع شدن از خرید و فروش حیوانات غیرمجاز وارد عمل شده و با کشف پرندگان ، متهمين آن را پس از تشكيل پرونده به كلانتري مربوطه تحويل دادند .

میران زاده با بیان اینکه خريد و فروش ، حمل و نگهداري هرگونه حيوان وحشي مستلزم كسب مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد اظهار داشت: يگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد نمود.

وی تصریح کرد: پرنده های کشف شده به پارک پردیسان منتقل شده و بعد از حصول اطمینان از سلامت آنها ، در زیستگاه اصلی شان رهاسازی خواهند شد.

گفتنی است یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در عملیات روز جمعه 2 آبان ماه در بازار پرندگان خلیج نیز موفق به کشف و ضبط 97 پرنده شامل قرقاول ، باقرقره ، طرقه، کپک ،سهره و بلدرچین و 3 عدد سنجاب به همراه دستگیری 6 متخلف شده بودند که با تشکیل پرونده قانونی تحویل مراجع ذیصلاح گردیدند.