خلأ تولیدات داخلی در حوزه فرهنگ مشهود است/ الگوگیری کودکان از ساخته های غرب

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری عصر دوشنبه در جلسه هم اندیشی فرهنگی تصریح کرد: با وجود اینکه برخوردار از تمدن چند هزار ساله هستیم اما در تبدیل مواد اولیه به تولیدات در عرصه فرهنگ دچار مشکل می شویم.

وی معتقد است همین خلا موجب شده است تولیدات غرب بتواند در کودک و نوجوان تاثیرات قابل توجه ایجاد کند بطوریکه در حوزه تولیدات سمعی بصری شخصیت های کارتونی غربی الگوی کودکان ایرانی شده است.

سروری تاکید دارد که این موضوع از جمله آسیب های جدی فرهنگی است و نمونه های آن در استان به وضوح مشاهده می شود.

وی رواج خشونت و نزاع در سطح استان را از جمله برآیند های تولیدات خشونت زای غرب دانست و گفت: در این مقطع ورود دستگاه های فرهنگی باید منسجم بوده و به عنوان مثال مبلغان دینی از ابزارهای به روز استفاده کنند.

معاون نیروی انتظامی استان برخورد پلیس را آخرین اقدام در دنیا عنوان کرد و بیان داشت: اقدام پلیس برخوردی است و نه فرهنگی و باید دستگاه های فرهنگی در حوزه فرهنگ سازی اقدامات جدی داشته باشند.

سروری نمونه موفق فرهنگ سازی را در استفاده از کمربند ایمنی یادکرد و افزود: در وضعیت فعلی ۹۹ درصد شهروندان از کمربند ایمنی استفاده می کنند که به دلیل فرهنگ سازی و نه جریمه پلیس نهادینه شده است.

وی در عین حال خروجی اتاق های فکر فرهنگی استان را مناسب ندانست و تصریح کرد: به دلیل اینکه بسیاری از مشکلات فرهنگی در سطح ملی باید رفع شود عملا نمی توان در این جلسات به نتیجه مطلوب دست یافت.

به گفته معاون نیروی انتظامی استان در موضوع فرهنگ هر دستگاه و نهادی ایده و فکر خاص خود را دارد و بر همین اساس به اجماع در راه حل خاص نمی توان دست یافت.

مسئولان فرهنگی باید برخوردار از دید کارشناسی باشند

در این جلسه همچنین سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی برنامه ریزی در حوزه فرهنگ را نیازمند استفاده از افراد کاردان و کارشناس دانست و گفت: به عنوان مثال این مهم در مورد مسئولان فرهنگی یک ضرورت است.

گودرز صادقی معتقد است بسیاری از وسواس ها و نگرانی های حوزه فرهنگی اگر به طبیعت کار واگذار شود خود به خود رفع خواهد شد و بر همین اساس برخی حساسیت مسئولان فرهنگی استان باید کنر گذاشته شود.

وی دخالت بی جای مسئولان در حوزه فرهنگ را نامناسب دانست و افزود: در برخی مواقع این حساسیت های بی مورد خود مشکلاتی را ایجاد می کند.