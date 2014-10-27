مدافعان حقوق بشر تروریست های داعش را تربیت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی عصر دوشنبه در جمع دانشجویان و اساتید بسیجی دانشگاه تبریز با بیان اینکه مدافعان داعش اکنون دور هم جمع شده اند و ائتلاف ضد داعشی تشکیل داده اند، افزود: این دورهم نشستن ها نمایشی است و این کشورها خود زمانی این تروریست ها را بوجود آورده اند و از آنها حمایت مادی کرده اند.

وی سپس به مذاکرات هسته ای کشورمان با کشورهای ۱+۵ اشاره کرد و اظهار داشت: تصمیم گیرنده نهایی مذاکرات هسته ای شخص رهبری است و دولت در این راستا باید تابع دستورات رهبر معظم انقلاب باشد.

عباسی همچنین با تاکید بر اینکه تا زمانی که مبنای اقتصاد ما دلار است مشکلات اقتصادی حل نمی شود، گفت: مبنای اقتصاد ما بر پایه دانش غربی است و این اعتقادات اگر اصلاح نشود در شاخص های اقتصاد نیز رشدی را شاهد نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه نظر جمهوری اسلامی ایران این است که آنچه که باید به زانو درآید نظام سرمایه داری آمریکا است و تحریم ها نمی تواند ضربه ای به ما زند، گفت: تحریم ها بهانه ای است برای برخی دلالان و سودجویان تا از این راه برای منافع شخصی خود بهره ببرند، چرا که هرجا مسئولان ضعیف کم می آورند تحریم ها را مقصر می دانند.