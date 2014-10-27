به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند در حاشیه گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان های کشور گفت: این طرح زمینه مشارکت بخش غیردولتی در مناطق محروم در اجرای راهکار 7-20 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را فراهم می‌کند.

مدیر کل آموزش وپرورش شهر تهران تصریح کرد: رویکرد بسته حمایتی ارتقای سیاست راهبردی کیفیت بخشی در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با بیان این که بسته حمایتی از مدارس غیردولتی در شهر تهران در 24 مدرسه جنوبی شهر به اجرا در آمده است، تصریح کرد: قریب به 11 هزار دانش آموز در مناطق محروم از مواهب این طرح بهره مند شده‌اند که علاوه بر ارتقای سیاست کیفیت بخشی تا حدودی کمبود نیروی انسانی این مناطق را جبران کرد.

چهاربند درخصوص ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی، خاطر نشان کرد: شفاف سازی به کارگیری منابع انسانی، تسریع در جمع آوری آمار کلاسی مدرسه، تسهیل و تسریع در امر نظارت و مصرف بهینه منابع مالی از مزایای این طرح محسوب می شود.

مدیر کل آموزش وپرورش شهر تهران افزود: با اجرای این طرح حدود 19 هزار ساعت حق التدریس در شهر تهران کاهش یافته در شرایطی که تعداد کلاس ها ثابت مانده است.