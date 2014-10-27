به گزارش خبرنگار مهر، پرویزگرشاسبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست منابع طبیعی با مدیریت مشارکتی با اشاره به اینکه 36 میلیون واحد دامی مازاد بر مراتع کشور داریم، عنوان کرد: سالانه سه میلیون واحد دامی از مراتع کشور خارج می شود.

وی افزود: از منابع اعتباری مختلف 800 میلییارد ریال برای احیا و حفاظت اکوسیستم جنگل های زاگرس تخصیص پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: حداقل استفاده از 20 درصد مشارکت مردمی و بهره برداران برای احیا منابع طبیعی برنامه ریزی شده است.

معاون مراتع، بیابان و آبخیزداری منابع طبیعی کشور گفت: 14 بنیاد بزرگ اقتصادی در کشور داریم و تلاش کرده ایم از اعتبارات این بنیاد ها برای حفاظت منابع طبیعی اختصاص یابد.

پرویزگرشاسبی با اشاره به اینکه حفظ منابع طبیعی باید دغدغه همه مردم شود، ادامه داد: باید برای احیا منابع طبیعی از منابع اعتباری مختلف اقتصادی استفاده شود.

پروژه احیا جنگل های بازفت در استان چهارمحال و بختیاری 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون نماینده ارشد آژانس بین المللی جایکا ژاپن نیز در این نشست گفت: در حدود شش تا هشت میلیون دلار اعتبار از طریق این آژانس برای حفظ و احیا منابع طبیعی هزینه شده است.

کوهی ساتو ادامه داد: این آژانس در راستای حفظ و احیا جنگل ها و مراتع در سطح جهان تلاش می کند و با بیش از 100 کشور همکاری دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون در ایران پروژه های مهمی در استان های گلستان، انزلی، هرمژگان و چهارمحال و بختیاری توسط این آژانس در حال انجام است.

وی ادامه داد: احیا جنگل های بازفت در استان چهارمحال و بختیاری یکی از اقدامات مهم این آژانس به شمار می رود که سال آخر آن در حال اجراست.

معاون نماینده ارشد آژانس بین المللی جایکا ژاپن ادامه داد: پروژه احیا جنگل های بازفت در استان چهارمحال و بختیاری 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.