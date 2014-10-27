به گزارش خبرنگار مهر، کبری خزعلی بعداز ظهر دوشنبه در همایش جایگاه زنان در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تبریز با اشاره به برنامه های آمریکا و نقشه های آنها برای کاهش رشد جمعیت در کشورمان گفت: دشمنان مسلمانان با استفاده از تبلیغات قوی و شبکه های ماهواره ای باعث می شوند جمعیت در کشور افزایش نیابد و در دراز مدت شاهد نسل کشی خاموشی بین مسلمانان ایران باشیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه رسانه‌های بیگانه تبلیغات وسیعی درخصوص کاهش باروری در ایران می کنند، ادامه داد: امروز که در جامعه ما تهاجم فرهنگی جهان استکبار با انواع شیوه‌های جذاب و فریبنده بیداد می‌کند، باید به رخنه‌‎گاه آن که بنیان خانواده و زن است، توجه ویژه داشته باشیم.

خزعلی با بیان اینکه زاد و ولد در ایران با سقوط ۱۰۰ درصدی مواجه است، گفت: یکی از مهمترین مفاد سند چشم‌انداز مهندسی فرهنگی کشور تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌‎سازی بنیان خانواده در کشور است.

وی سپس به نرخ باروری در کشور به ۲.۱ درصد رسیده است و این نگران کننده است، اظهار داشت: روزانه یک هزار سقط جنین در کشور انجام می شود که دلیل عمده این سقط ها تحصیل و یا اشتغال مادران و زنان است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس با بیان اینکه باید در کشور نهضت روشنگری تشویق به زاد و ولد تشکیل شود، گفت: متأسفانه جامعه امروز ما در زمینه تبیین جوانان برای انتخاب عاقلانه همسر و تشکیل خانواده مؤفق عمل نکرده است.