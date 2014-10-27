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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۰۸

خزعلی:

طرح کنترل جمعیت توسط غرب در ایران یک نسل‌کشی خاموش است

طرح کنترل جمعیت توسط غرب در ایران یک نسل‌کشی خاموش است

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طرح کنترل جمعیت توسط غرب در ایران یک نسل‌کشی خاموش میان ایرانیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کبری خزعلی بعداز ظهر دوشنبه در همایش جایگاه زنان در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تبریز با اشاره به برنامه های آمریکا و نقشه های آنها برای کاهش رشد جمعیت در کشورمان گفت: دشمنان مسلمانان با استفاده از تبلیغات قوی و شبکه های ماهواره ای باعث می شوند جمعیت در کشور افزایش نیابد و در دراز مدت شاهد نسل کشی خاموشی بین مسلمانان ایران باشیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه رسانه‌های بیگانه تبلیغات وسیعی درخصوص کاهش باروری در ایران می کنند، ادامه داد: امروز که در جامعه ما تهاجم فرهنگی جهان استکبار با انواع شیوه‌های جذاب و فریبنده بیداد می‌کند، باید به رخنه‌گاه آن که بنیان خانواده و زن است، توجه ویژه داشته باشیم.

خزعلی با بیان اینکه زاد و ولد در ایران با سقوط ۱۰۰ درصدی مواجه است، گفت: یکی از مهمترین مفاد سند چشم‌انداز مهندسی فرهنگی کشور تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی بنیان خانواده در کشور است.

وی سپس به نرخ باروری در کشور به ۲.۱ درصد رسیده است و این نگران کننده است، اظهار داشت: روزانه یک هزار سقط جنین در کشور انجام می شود که دلیل عمده این سقط ها تحصیل و یا اشتغال مادران و زنان است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس با بیان اینکه باید در کشور نهضت روشنگری تشویق به زاد و ولد تشکیل شود، گفت: متأسفانه جامعه امروز ما در زمینه تبیین جوانان برای انتخاب عاقلانه همسر و تشکیل خانواده مؤفق عمل نکرده است.

 

 

کد مطلب 2411067

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