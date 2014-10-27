ندای"لبیک یا حسین" در شاهرود طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم عزادار شاهرودی با وجود سرما و باد سردی که می وزید ساعت 16 در میدان امام علی (ع) این شهر حضور داشتند و با ندای "لبیک یا حسین" ، مدیحه سرایی و سینه زنی آماده برافراشتن پرچم سیاه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) بودند.

هیئات مذهبی و مردم عزادار که حضورشان این برنامه را پر شور و گرم کرده بود تا کسی سرمای هوا را احساس نکند از اعماق قلب خویش با کاروان امام حسین (ع) که در آستانه روز دوم محرم به صحرای کربلا وارد شدند همدردی کرده و بر سر و سینه زنان، خود را آماده قیام علیه دشمنان دین کردند.

شهردار شاهرود در پایان این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که پرچمی که در این مراسم به اهتزاز در آمد با مساحتی حدود 200 متر مربع بر پایه ای به طول 53 متر و 25 سانتی متر تعبیه شده، گفت: دو عدد از این پرچم ها برای شهرستان شاهرود تهیه شده است.

سید حسن میر فانی با بیان این مطلب که پرچم دوم نیز بعد از راه اندازی پایه در حرم شهدای گمنام شهرستان شاهرود برافراشته خواهد شد، افزود: به مناسبت ورود کاروان امام حسین (ع) به صحرای کربلا و شروع ایام حزن آل الله است این کار انجام شد تا به مسافرانی که به این شهر وارد می شوند اعلام کنیم پرچم عزای حسینی در این شهر برپاست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بعد از پایان ماه صفر و آغاز ماه ربیع الاول پرچم ایران جایگزین بیرق عزای حسینی خواهد شد.