بدهي 11 ميليارد توماني شهرداري مهريز در مقابل بودجه 4.2 ميلياردي

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زارعيان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدهي شهرداري مهريز به طور عمده به دستگاه ها و ادارات دولتي و خصوصي و مردم اين شهر بوده است و تلاش شده حداقل بدهي هاي مردم پرداخت و تسويه شود تا مردم از شهرداري مطالبه اي نداشته باشند.

وي تصريح كرد: اين بدهي ها و بدهي هاي خرد شهرداري به مردم در طول 10 ماه گذشته پرداخت شده و اين روند تا تسويه كامل بدهي هاي شهرداري ادامه خواهد داشت.

شهردار مهريز در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت 20 شهردار در شهرداري مهريز عنوان كرد: شهرداري مهريز اكنون در درجه بندي شهرداري هاي كشور، درجه هفت محسوب مي شود.

وي يادآور شد: شهرداري مهريز اكنون 115 پرسنل دارد كه در بخش هاي مختلف مشغول خدمات رساني به مردم شهر مهريز هستند.

زارعيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اولويت هاي شهرداري مهريز عنوان كرد: مهريز از گذشته به عنوان باغ شهر شناخته شده به همين دليل تلاش شده تا وضعيت سابق شهر حفظ شود و در كنار آن، با توسعه پاركها و بوستانها، به بهبود فضاي شهر كنيم.

وي از ايجاد و راه اندازي سه پارك محلي در اين شهر خبر داد و گفت: پارك 17 هكتاري روبروي شهرك جوانان مهريز از جمله اين پاركهاست كه اكنون در مرحله واگذاري به پيمانكار براي آغاز عمليات اجرايي است.

زارعيان خاطرنشان كرد: فاز دوم پارك كوثر نيز در فضايي به وسعت هفت هكتار در حال ساخت است و پارك دولت آباد نيز از جمله فضاهايي است كه شهرداري يزد احداث آن را آغاز كرده است.

وي با اشاره به گسترش فضاي سبز در ميادين اين شهر عنوان كرد: فضاي سبز سه ميدان اصلي در مهريز توسعه مي يابد ضمن اينكه ورودي شهر مهريز و بوستانهاي فعلي نيز ساماندهي مي شوند.

زارعیان در مورد تامین درآمد پایدار برای شهرداری و اقدامات صورت گرفته در این زمينه نيز اعلام کرد: در همین رابطه علاوه بر کسب مجوز معدن سنگ لاشه برای صرفه‎‎جویی در هزینه‎‎های عمرانی و خدمات شهری، پیگیری برای اخذ مجوز معدن شن و ماسه و نیز وصول عوارض تردد کامینون‎‎های سنگین و نیمه سنگین در داخل شهر، در حال انجام است.