به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی محلاتی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه مجتمع امین در قم طی سخنانی اظهار داشت: بنده از فعالیت‌های صورت گرفته در این مجتمع خرسند و از زحمات دست اندرکاران آن قدردانی می‌کنم.

وی خطاب به مسئولین این مجتمع بیان داشت: فعالیت‌های شما در راستای اهدافی است که بنیاد شهید و امور ایثارگران دنبال می‌کند که در واقع‌‌ همان توانمندسازی خانواده‌های ایثارگران و فرزندان شاهد است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با بیان اینکه ایثارگران جامعه افرادی خوش فکر و توانمند هستند، افزود: باید یک برنامه منسجمی داشت تا مجموعه این ظرفیت‌ها را به هم متصل کرد و از توانمندی‌های آنان به نحو احسن بهره برد.

وی با اشاره به طرح تکاک اظهار داشت: در این طرح توسعه کارآفرینی ایثارگران کشور مد نظر مجموعه بنیاد شهید است و در این طرح بدنبال استفاده از توانمندی و توانمندسازی ایثارگران هستیم که این طرح در واقع قدم گذاشتن در مسیر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی است تا خانواده ایثارگران بتوانند بر روی پای خود بایستند.

هیچ خانواده ایثارگری نباید نیازی به بنیاد شهید داشته باشد

حجت الاسلام محلاتی، ادامه داد: باید به گونه‌ای کار و برنامه ریزی کرد تا خانواده ایثارگران نیازی به بنیاد شهید و امور ایثارگران نداشته باشد بلکه بر عکس بنیاد بتواند از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان بهره‌مند شود.

معاون رئیس جمهور، با بیان اینکه در این مجتمع که خانواده‌های ایثارگران سهام‌دار آن هستند باید بیش از هر کجای دیگر شئونات ایثارگران محفوظ باشد، افزود: این مرکز باید به عنوان الگویی برای کشور معرفی شود و ما هر کجا خواستیم نمونه‌ای مطلوب و مناسب را مثال بزنیم از این مجموعه یاد کنیم.

باید به سمت کارهای نو و خلاقانه قدم برداریم

وی با بیان اینکه باید به سمت ابداع و انجام کارهای نو و خلاقانه قدم برداریم، افزود: دست اندرکاران این مجتمع تجاری می‌توانند با قرار دادن امکانات به جوانان مستعد خانواده‌های ایثارگر از توانمندی و فکر آنان بهره ببرند.

وی با ابزار خرسندی از فعالیت‌های مرکز نجوم و هوافضای شاهد قم، بر مرکزیت این مسئله در قم تأکید کرد و قم را پایتخت مذهبی ایران برشمرد.

حجت الاسلام محلاتی، با بیان اینکه یکی از مشکلات جانبازان و ایثارگران ما این است که جامعه به دید ترحم به آنان می‌نگرد، افزود: امروز توانایی جانبازان و ایثارگران ما بالا‌تر از افراد عادی نباشد کمتر نخواهد بود و جامعه ایثارگر کشور افرادی خوش فکر و توانمند هستند.

معاون رئیس جمهور، عنوان کرد: هم‌اکنون 160 هزار نفر از اعضای جامعه ایثارگری در دانشگاه‌ها حضور دارند و تعداد هزار و 800 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر نیز عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند که این حضور باعث افتخار است و نشان می‌دهد فرزندان خانواده معظم شهدا و ایثارگران راه پدران و برادران خود را ادامه دادند.