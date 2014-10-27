فعالیت 15 شبکه تلویزیونی غربی برای تحریف عزاداری های حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین علیانسب عصر دوشنبه در جمع عزاداران حسینی دانشگاه پیام نور مرکز بناب با اشاره به اینکه تخریب چهره مذهب بعنوان یک جریان خطرناک درحال جریان است، افزود: احیای فرهنگ اسلام اصیل و ناب محمدی(ص) از درون زنگارهای تحریف و بدعت از دین جدشان، مبارزه با منکرات در جامعه اسلامی و تبلیغ و ترویج معروف در بین مسلمانان یکی از دلایل قیام حضرت سیدالشهداء(ع) بوده است.

وی سپس با بیان اینکه وظیفه ما نیز در عصر حاضر استمرار این هدف بزرگ و الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است، ادامه داد: فلسفه و هدف قام حضرت سیدالشهداء(ع) باید مدنظر عزاداران باشد و برای احیای اعتقادات تلاش شود.

حجت الاسلام علیانسب سپس با تاکید بر اینکه باید مواظب راهیابی انحرافات به هیئتهای مذهبی باشیم، گفت: عزاداری های سیدالشهداء (ع) باید به ما حرکت بدهد و نباید تنها به عزاداری کفایت کنیم چراکه سرمایه های غنی در دین اسلام وجود دارد که باید به نسل جوان و جامعه ما منتقل شود.

علی قربانی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بناب نیز در این مراسم، با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور مرکز بناب همه ساله با مشارکت حداکثری دانشجویان بهترین و مؤثرترین برنامه های فرهنگی را در سطح اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار می کند، گفت: امسال نیز با همکاری امور فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد برپایی مراسمات عزاداری هستیم.