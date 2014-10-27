اجازه بهره ‌بردارى سياسى و جناحى از مجالس عزاداری داده نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمی ناصر مكارم شيرازی در پیامی به مناسبت حلول ماه محرم الحرام در توصیه به عزاداران سید الشهدا(ع) تصریح کرد: عزاداران اجازه بهره ‌بردارى سياسى و جناحى ندهند، از امورى كه مايه اختلاف بين مسلمين مى‌گردد يا بهانه به دست دشمن مى‌دهد اجتناب فرمايند، مخصوصاً از قمه زنى و آسيب‌هاى مهم به بدن و اهانت به مقدسات ديگران بپرهيزند كه در شرايط فعلى دشمنان در سراسر جهان از آن سوء استفاده مى‌كنند.

متن پیام این استاد برجسته حوزه بدین شرح است:

اگر در تمام جهان سير كنيم حادثه‌اى مثل حادثه عاشورا را پيدا نمى‌كنيم كه اين همه شعاع آن در افق زمان و مكان گسترده باشد و عليرغم گذشت زمان كه طبيعتش فراموش كارى است، ابعادش همه سال وسيع‌تر گردد.

اضافه بر اين هيچ حادثه تاريخى تا اين حد آثار حيات‌بخش نداشته است، عاشورا از يك‌سو سبب وحدت صفوف پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) بلكه مسلمين مى‌گردد، از سوى ديگر تزريق خون تازه شهامت و شجاعت و قيام در برابر ستمگران در رگ‌هاى عاشقان حسينى مى‌كند.

همچنين سبب تهذيب نفوس و تربيت اخلاقى و بازگشت و توبه به درگاه خداوند متعال مى‌باشد.

قرائن نشان مى‌دهد كه در عاشوراى امسال بيش از هر سال ديگر، مراسم عزادارى خامس آل عبا (عليه السلام) پرشور و باشكوه خواهد بود. اميدواريم عزاداران عزيز و خطبا و مداحان گرامى چند موضوع را فراموش نفرمايند.

1. سعى كنند عزادارى به شكل سنتى كه مورد رضاى معصومين(عليهم السلام) بوده و هست، اجرا گردد و از سبك‌هاى موهن كه در شأن شهداى گرانقدر كربلا نيست بپرهيزند.

2. عزاداران محترم سعى كنند ضمن سوگوارى بر شهيدان كربلا به اهداف قيام امام حسين(عليه السلام) و يارانش آشناتر شوند و خطبا و مداحان محترم آنها را در اين راه يارى دهند.

3. عزاداران محترم مخصوصاً جوانان عزيز اجازه ندهند از مجالس عزادارى و همچنين از دسته‌جات محترم عزادار بهره‌بردارى سياسى و جناحى شود. از امورى كه مايه اختلاف بين مسلمين مى‌گردد يا بهانه به دست دشمن مى‌دهد اجتناب فرمايند، مخصوصاً از قمه زنى و آسيب‌هاى مهم به بدن و اهانت به مقدسات ديگران بپرهيزند كه در شرايط فعلى هزينه زيادى براى جهان تشيع خواهد داشت و دشمنان در سراسر جهان از آن سوء استفاده مى‌كنند.

اينجانب از صميم دل به همه خطباى محترم و مداحان عزيز و عزادارانى كه از اين حادثه بزرگ تاريخى بهترين بهره‌هاى معنوى و روحانى و اخلاقى را مى‌برند مخصوصاً جوانان كه از همه بيشتر در اين مراسم حضور دارند دعا مى‌كنم و بدانيد عاشوراى حسينى خارى است در چشم همه دشمنان اسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.