به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در حاشیه دیدار تیم های فوتبال استقلال و پارسه ضمن اعلام این خبر افزود: من خودم جزو امضا کنندگان این نامه بودم اما الان اعلام می کنم که این نامه منتفی شده است.

وی با تاکید بر اینکه از پخش نشدن مسابقات فوتبال مردم ضرر می کنند گفت: اعتباری که مجلس اشاره کرده است برای سال آینده است. شما باید بروید از مسئولان صداوسیما بپرسید که چرا حق فوتبال را نمی دهند. به نظرم کسی که این وسط ضرر می کند مردم هستند که هیچ عایدی از فوتبال ندارند.

بهروان در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط احتمال لغو دربی استقلال و پرسپولیس وجود دارد گفت: چرا باید بازی این دو تیم لغو شود. مسئله ای که ما مطرح کرده ایم این است که به خاطر بازی تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی ممکن است بازی استقلال و پرسپولیس یک هفته به تعویق بیفتد. البته ما باید پیشنهاد جدیدمان را در هیات رئیسه سازمان لیگ مطرح کنیم. در این پیشنهاد عنوان شده که استقلال اگر روز 30 آبان با پرسپولیس بازی نکند باید بازی جام حذفی خود را برگزار کنند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال با بیان اینکه فوتبال متعلق به مردم است خاطرنشان کرد: صداوسیما باید به خواست مردم احترام بگذارد و مسابقات را پخش کند. تلویزیون بابت پخش مسابقات فوتبال درامد زیادی دارد و باید از این طریق حق فوتبال را پرداخت کند.