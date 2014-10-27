به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پس از دیدار این تیم برابر پارسه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی که با برتری 4 بر 2 آبی‌پوشان پایتخت خاتمه یافت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: امیدوارم که مشکل بین فدراسیون فوتبال و رسانه ملی برطرف شود.

وی افزود: در این بازی به ما خیلی فشار آمد. من به این تیم فرهنگی - آموزشی تبریک می‌گویم. از بازیکنان خودم گله دارم که اینقدر آسان گل می‌خورند. این خط دفاعی در ادامه لیگ به ما ضربه می‌زند. با این خط دفاعی ما ضربه می‌خوریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: این درست که ما در این مسابقه برابر پارسه برنده شدیم ولی خوشحال نیستم زیرا ضعف‌هایی داریم که باید به آنها بپردازیم و امیدوارم با بازگشت بازیکنان مصدوم، شرایط بهتری در بخش دفاعی پیدا کنیم.

قلعه‌نویی با انتقاد از بازیکنان با تجربه و ملی‌پوش خود، اضافه کرد: جای تاسف دارد که بازیکنان ملی و آنهایی که در جام جهانی بودند، اینقدر فراز و نشیب دارند. ما تنها دو سه بازیکن داریم که روند ثابت دارند. استقلال بازیکنان با تفکرات بزرگ می‌خواهد. تیم ما برد ولی من خوشحال نیستم چرا که تیم ما بسیار آسیب پذیر است.

وی در خصوص احتمال تغییر زمان دربی پایتخت یادآور شد: بحث ما گزینه جام حذفی و یا لیگ نیست، بلکه با زمان برگزاری دربی مشکل داریم. ما نمی‌توانیم با 10 یا 11 بازیکن کار تاکتیکی انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در پایان گفت: از طرفی نیاز به چند روز فرصت داریم تا بازیکنان بعد از بازگشت از تیم ریکاوری کرده و یکی دو جلسه هم کار تاکتیکی انجام دهیم. البته گردن‌مان از مو نازک‌تر است و هرچه بهروان بگوید، می‌پذیریم.

تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی 3 بر 2 مقابل پارسه تهران به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی صعود کرد و در این مرحله در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل ذوب‌آهن اصفهان به میدان خواهد رفت.